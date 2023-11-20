CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kayıp gencin bulunması için çağrıda bulundu

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 4 aydır kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'la ilgili soru önergesine 'dosyada kısıtlama olduğu' yanıtı verdiğini belirterek; vatandaşlara 'Konuyla ilgili en küçük bilgi kırıntısı bile emniyet güçlerini sonuca ulaştırabilir. Lütfen görenler duyanlar en yakın emniyet müdürlüğüne, aileye ya da bizlere ulaşsın' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 4 aydır kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'la ilgili soru önergesine "dosyada kısıtlama olduğu" yanıtı verdiğini belirterek; vatandaşlara "Konuyla ilgili en küçük bilgi kırıntısı bile emniyet güçlerini sonuca ulaştırabilir. Lütfen görenler duyanlar en yakın emniyet müdürlüğüne, aileye ya da bizlere ulaşsın" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 16 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'ya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay ile ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Kılıç, Bakan Yerlikaya'ya "Veli Eren Atay'ın kaybına ilişkin olarak resmi birimler hangi işlemleri yaptı, soruşturma kapsamında hangi ipuçlarına rastlandı, soruşturma aile yeterince bilgilendirildi mi" diye sormuştu.

Kılıç'ın soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında kısıtlama kararı bulunmaktadır" dedi.

Kılıç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu çağrıyı bir annenin feryadını duyurmak için yayınlıyorum. 4 aydır umutla oğullarından haber almayı, sağ salim bulunmasını bekleyen bir anne. 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 16 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yani 4 aydır kendisinden haber alanamıyor. Veli, en son Çeşme'de görüldü. Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra ifadelere göre birbirlerinden ayrıldılar ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Daha önce de dile getirdim. İçişleri Bakanı'na da sordum. 2.5 ay sonra 'Dosyada kısıtlama kararı bulunmaktadır' cevabından başka bir cevap alamadığımız gibi diğer sorularım da cevapsız bırakıldı.

15-16 Temmuz tarihleri gibi Çeşme'nin en kalabalık olduğu tarihlerde bir gencin kaybolması ve görgü tanıklarının bu kadar az olması hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Konuyla ilgili en küçük bilgi kırıntısı bile emniyet güçlerini sonuca ulaştırabilir ve bir umut ışığı bekleyen ailenin göz yaşlarını dindirebilir. Lütfen görenler duyanlar varsa; bilip de konuşmayanlar varsa; elini vicdanına koysun. ve bilgi vermek için en yakın emniyet müdürlüğüne, aileye ya da bizlere ulaşsın."