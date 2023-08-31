CHP Milletvekili Serkan Sarı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun maaş zammına tepki gösterdi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve emeklilerinin maaş zammına ilişkin kararına tepki gösterdi. Sarı, 'Verilmiş olan bu rakam daha yılbaşı gelmeden tükenecek bir zam oranıdır. Her ay alım gücümüz düşüyor. İktidarın temsilcilerine çağrıda bulunuyoruz; vatandaşımızın çığlığına ses verin, emeklimize, memurumuza, işçimize sahip çıkın' dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve emeklilerinin maaş zammına ilişkin kararına tepki gösterdi. Sarı, "Verilmiş olan bu rakam daha yılbaşı gelmeden tükenecek bir zam oranıdır. Her ay alım gücümüz düşüyor. İktidarın temsilcilerine çağrıda bulunuyoruz; vatandaşımızın çığlığına ses verin, emeklimize, memurumuza, işçimize sahip çıkın" dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında hükümetin 2024 ve 2025 yılları için teklif ettiği zam oranlarını bir değişiklik yapmadan aynen kabul etti. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösterdi. Sarı, şunları söyledi:

"Bugün verdiğiniz zam memurumuzun eline geçmeden zaten eriyecek bir zam oranı. Bu enflasyonist ortamda sokaktaki pahalılığı hep birlikte yaşıyoruz ama siz sokaktan haberdar değilsiniz. Çünkü siz iktidarınızın ve saltanatının rahatı ve konforu içerisinde yaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızın, memurumuzun, emeklimizin mağduriyetini görmeyen bir iktidardan bugün farklı bir tutum beklememiz zaten mümkün değildi. 2009 yılında en büyük banknotumuz olan 200 TL ile 3 çeyrek alabiliyorken bugün 14 tane banknot vererek 1 çeyrek altın anca alabiliyoruz. Alım gücümüze eridi, tükendi. Vatandaşlarımızı artık günlük yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Bu çaresizliğe mahkum edilen vatandaşlarımızın ekonomik anlamda desteklenmesi gerekiyor. İktidar tükenmiş, kaynaklar bitmiş, ülkenin bütün değerleri satılmış, üretimden kopartılmış. Bu durum karşısında ne yazık ki memurumuz da emeklimiz de hak ettiği, alının teri olan, insani bir şekilde yaşayabileceği maaşı alması mümkün gözükmüyor. Verilmiş olan bu rakam daha yılbaşı gelmeden tükenecek bir zam oranıdır. Her ay alım gücümüz düşüyor. İktidarın temsilcilerine çağrıda bulunuyoruz; vatandaşımızın çığlığına ses verin, emeklimize, memurumuza, işçimize sahip çıkın."