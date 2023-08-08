CHP Milletvekili Semra Dinçer'den Akbelen Ormanı için çağrı

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Akbelen Ormanı'ndaki maden faaliyetlerine karşı çıkarak, ormanın korunması ve yıkımın durdurulması çağrısında bulundu. Dinçer, milliyetçiliğin vatanına sahip çıkmakla olduğunu vurgulayarak, maden sahalarının rehabilite edilmediğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Akbelen sadece Muğla'nın değil hepimizin sorunu. Maden sahaları rehabilite edilmiyor. Vicdanlarınıza seslenmek istiyorum, önce yıkımı durduralım, sonra araştırma komisyonu kuralım." dedi.

Muğla'nın Milas İlçesi'nde Akbelen Ormanı'ndaki maden faaliyetleriyle ilgili genel görüşme için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda partisi adına konuşan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüde cep telefonundan hızar sesi dinletti. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dinçer'i sadece konuşma yapması konusunda uyardı.

Hızarın gürültüsüne kapatılan kulakların iyi açılmasını isteyen Dinçer, "Halkın sesine, ağacın çığlığına, Akbelen'e kulak verin. O ağaçların ve o köylünün vebali hepinizin boynunda." sözlerini sarf etti.

Dinçer, milliyetçiliğin hamasetle olmadığını, vatanına, toprağına, ormanına, ağacına, kurduna, kuşuna, suyuna sahip çıkmakla olduğunu ifade ederek, "Vatanın en değerli varlığı olan ormanlarımızın katledilmesine izin vermek vatana ihanet değil de nedir? 'Milliyetçiyiz.' diyorsunuz, bu sesi duyacaksınız ve vatanınıza sahip çıkacaksınız." diye konuştu.

Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesinin engellenmesine yönelik başvuruların yargı tarafından reddedildiğini söyleyen Dinçer, "Ağaçlar kesildi. 'Dur' demezsek devasa bir maden çukuru açılacak. Halen şansımız var. Akbelen sadece Muğla'nın değil hepimizin sorunu. Maden sahaları rehabilite edilmiyor. Vicdanlarınıza seslenmek istiyorum, önce yıkımı durduralım, sonra araştırma komisyonu kuralım." dedi.

"Politik çıkarlar için değil, gelecek nesiller için hep birlikte çalışalım"

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, termik santrallerin bacalarından çıkan partiküllerde radyoaktivite saptandığını ileri sürerek, Akbelen'den yayılacak partiküllerin her yere salınacağını savundu.

CHP'li Derici, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin, Akbelen Ormanı konusunda gelecek nesillere birlikte hesap vermesini isteyerek, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni, muhalefeti ve iktidarıyla Akbelen Ormanı talanından vazgeçerek başlatalım. Politik çıkarlar için değil, gelecek nesiller için hep birlikte çalışalım." dedi.

"Hayati bir önemde değil"

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, vatandaşın, Meclis'ten ağaç kesiminin ve orman yangınlarının durdurulmasını istediğini belirtti.

Cumhur İttifakı milletvekillerinden, yapılacak oylamada partilerinin resmi tutumunun dışında bir tutum ortaya koymalarını beklediklerini dile getiren Oruç, "Bizim bu linyit kömürüne çok mu ihtiyacımız var? Hayati bir önemde değil. İki buçuk sene devam edecek bu çalışma ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının sadece yüzde 1,5'i karşılanıyor. Türkiye'nin şu an öyle bir çalışmaya ihtiyacı yok." görüşünü savundu.

Hukuksuzluklara karşı el ele vererek ortak mücadele yürütme dışında bir seçeneklerinin olmadığını ifade eden Oruç, "Aksi takdirde ormanımızı da koruyamayız, suyumuza, toprağımıza da yeterince sahip çıkamayız. Toplumsal mücadele alanlarını büyütelim, demokrasi mücadelesini daha fazla güçlendirelim." diye konuştu.