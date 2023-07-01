CHP Milletvekili Sel Felaketinden Etkilenen Karabük'ü Ziyaret Etti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sel felaketinden etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesi ve köylerini ziyaret ederek, evlerin tamamlanmasıyla ilgili söz veren siyasetçilerin söylemlerinin sadece söylenti olduğunu belirtti. Akay, halkın mağduriyetinin giderilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 27 Haziran 2022 tarihinde yaşanan sel felaketinden etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesi ve köylerini ziyaret etti. "Seçim dönemi süresince muhtelif siyaset adamları, bakanlar da dahil siyasetçiler de dahil bölgeye geldiler ve bu evlerin tamamlanmasıyla ilgili sözler verdiler. Görüyorsunuz halen evlerle ilgili hiçbir hareket yok sadece söylentiden ibaret, bir bölgeye konutların yapılacağı toplu konut idaresi tarafından ifade ediliyor. Fakat halkımızın mağduriyeti devam ediyor. Bir an önce halkın mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili yetkilileri buraya davet ediyorum" dedi.

Bayram tatili sebebi ile Karabük'ün Yenice ilçesinde hemşerileri ile buluşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 27 Haziran 2022 yılında sel felaketinin etkilediği Yenice merkez ve köylerini ziyaret etti.

"MUHTELİF SİYASET ADAMLARI, BAKANLAR DA DAHİL SİYASETÇİLER DE DAHİL BÖLGEYE GELDİLER VE BU EVLERİN TAMAMLANMASIYLA İLGİLİ SÖZLER VERDİLER. GÖRÜYORSUNUZ HALEN EVLERLE İLGİLİ HİÇBİR HAREKET YOK SADECE SÖYLENTİDEN İBARET"

İlk olarak sel felaketinin yaşanmasının ardından yıkılan ve zarar gören 13 evin olduğu Güney köyünü Akay, burada şunları söyledi:

"Seçim sonrasında bölgemizde yani Karabük'te ziyaretlerimize devam ediyoruz. Seçim süreci içerisinde bölgemizde muhtelif yerleri ziyaret ettik sorunları dinledik ve bu sorunların giderilmesiyle ilgili de çabalar sarf etmeye devam ediyoruz. Şu anda Karabük ilinin Yenice ilçesinin Güney köyündeyiz. Arkamızda gördüğümüz bölge 2022 Haziran'ında sel felaketine uğradı ve burada yıkılan evler oldu. Hemen şu arka bölgedeki yıkılan evden sonra emniyet gereği ve toplu konut kurallarına uyması açısından 13 ev yıkıldı ve burada yaşayan halkımız da diğer evlerde yani komşularının evlerinde veyahut da ev kiralamak suretiyle muhtelif yerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler. Bu süre içerisinde muhtelif siyaset adamları, bakanlar da dahil siyasetçiler de dahil bölgeye geldiler ve bu evlerin tamamlanmasıyla ilgili sözler verdiler. Görüyorsunuz halen evlerle ilgili hiçbir hareket yok sadece söylentiden ibaret, bir bölgeye konutların yapılacağı toplu konut idaresi tarafından ifade ediliyor. Fakat halkımızın mağduriyeti devam ediyor. Bir an önce halkın mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili yetkilileri buraya davet ediyorum. Bu sorunun çözülmesini bütün halkımızla beraber süratle istiyoruz."

"BURADA 3 KİLOMETRELİK BİR ALANDA HEYELAN NEDENİYLE KAYMA VAR"

Daha sonra sel felaketinden en çok etkilenen ikinci köy olan Hisar köyüne giden Akay, burada da şöyle konuştu:

"Hisar köyüne geldik. Hisar köyünde gerçekten vatandaşlarımızın çok önemli sorunları var. Hemen şurada Mühürdarlar kısmından başlayıp yukarıdaki Hisar Köyiçi Camisi'ne kadar devam eden 3 kilometrelik bir alanda heyelan nedeniyle kayma var. Gerçekten bu kayma neticesinde de camimizin 10 metre mesafesine kadar geldiğini gördüm can ve mal kaybı olmak üzere bu bölgede bir an önce önlemlerin alınması lazım.

"BİR AN ÖNCE BUNUN ÖNLEMİNİ ALINMASI LAZIM"

Bizim görevimiz ana muhalefet partisi milletvekili olarak buradaki sorunları gündeme getirmek ve mecliste bunun takipçisi olmak. Ben buradan değerli milletvekili arkadaşlarıma bakanlarımıza yetkililere siyasi otorite sesleniyorum. Lütfen önümüzdeki dönemde burada hak etmediğimiz bir sonuçla karşılaşmamak için bir can kaybına, mal kaybına sebep teşkil edilmemesi için önceden bir an önce bunun önlemini alınması lazım hemşerilerimizin fikirlerinin dikkate alınması gerekiyor."

"BİZ BURADA DOĞDUK, MEZARIMIZ BURADA ATALARIMIZ BURADA O YÜZDEN BURADAN BİZ HİÇ BAŞKA BİR YERE TAŞINMAK İSTEMİYORUZ."

Bir vatandaş da toprak kayma tehlikesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim bu yol Mühürdarlar köprüsünden başlar bu arazimizin bizim 3 kilometre heyelana vurdu. Şu anda heyelan camimizin tam temeline 10 metre kaldı yani şu anda bu bölge çok tehlike durumda. Bir an evvel buranın önlemini alınmasını istiyoruz ve U şeklinde kanalın yapılmasını istiyoruz. Biz burada doğduk, mezarımız burada atalarımız burada o yüzden buradan biz hiç başka bir yere taşınmak istemiyoruz."