CHP Milletvekili Sarıbal, KYK yurtlarının denetlenmesini istedi
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, KYK yurtlarının asansör, elektrik ve su tesisatlarının denetlenmesi gerektiğini belirtti. Sarıbal, yurt koşullarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin barınma hakkının sağlanması çağrısında bulundu.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, KYK yurtlarının asansör, elektrik ve su tesisatlarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KYK yurtlarındaki öğrencilerin sorunlarını dile getirdi.
KYK yurtlarının asansör, elektrik ve su tesisatlarının denetlenmesini isteyen Sarıbal, "Yurt koşulları iyileştirilsin. Ranza sistemine son verilsin. Devlet taşınmazları yurtlara dönüştürülsün. Yemek porsiyonları artırılsın." dedi.
Mecliste Barınma Komisyonu oluşturularak yurtların bağımsız uzman heyet tarafından denetlenmesini isteyen Sarıbal, iktidarın öğrencilerin barınma hakkını sağlaması gerektiğini ifade etti.
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Mecliste görüşülmeye başlandığını hatırlatan Sarıbal, teklifin mülkiyet gaspı içerdiğini iddia etti.