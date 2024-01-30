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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Uluslararası İlişkilerde Şeffaflığa İhtiyaç Var

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uluslararası ilişkilerde şeffaflığa ihtiyaç olduğunu belirterek, yoksulluğun arttığını ve gelir adaletsizliğinin bulunduğunu ifade etti. Sarıbal, Türkiye'de şeffaflık düzeninin olmadığını vurgulayarak, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesini örnek gösterdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, uluslararası ilişkilerde şeffaflığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "yoksulluğun tavan yaptığını" ileri sürdü.

Toplumda "gelir adaletsizliğinin bulunduğunu" ifade eden Sarıbal, geliri düşük olanların giderlerinin gelirlerine göre sürekli arttığını dile getirdi.

Türkiye'de "şeffaflık düzeninin bulunmadığını" iddia eden Sarıbal, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlattı.

Sarıbal, "İsveç'in NATO'ya girmesinin anlamı nedir? Ne karar aldı Amerika? Gerçekten Türkiye'yi çok zorlayacak açıklamalar var. Oysa bizim iktidarımız hala ne yaptığını ne yapacağını, aldığı kararların ne anlama geldiğini bilmemektedir. Uluslararası ilişkilerde şeffaflığa ihtiyaç var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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