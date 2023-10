CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Türkiye Hayvancılıkta Dışa Bağımlı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin hayvancılıkta dışa bağımlı olduğunu öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın mesaj yayımladığını belirterek, mesajını okudu. Sarıbal, "Can Atalay, bir ülkedeki bütün hukuksuzluğu kendisi üzerinden açık bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

Türkiye'de hayvan sayısının sürekli azaldığını, ithalatın arttığını ifade eden Sarıbal, son 14 yılda 9,4 milyon baş canlı hayvan, 318 bin ton kırmızı et ithal edildiğini, bunun karşılığında 10 milyar dolar ödendiğini söyledi.

Sarıbal, bu yıl ocak-ağustos döneminde 377 bin büyükbaş, 45 bin küçükbaş olmak üzere 422 bin canlı hayvan ithal edildiğini ve 583 milyon dolar ödeme yapıldığını dile getirdi.

Aynı dönemde 15 bin ton kırmızı et için 95 bin dolar ödendiğini anlatan Sarıbal, "Toplam 678 milyon dolar ödenmiş oldu. Ne yazık ki Türkiye'nin hayvancılıkta dışa bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Her yıl hayvanları beslemek için kullandığımız yemle ilgili de dışa bağımlıyız. Her yıl yem ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini dışarıdan alıyoruz." diye konuştu.