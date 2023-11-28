CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Tahir Elçi cinayetinin çözülmediğini iddia etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin halen belirlenemediğini, cinayetin çözülmek istenmediğini iddia etti. Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçtiğini, yarın Diyarbakır'da davanın duruşmanın yapılacağını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin halen belirlenemediğini, cinayetin çözülmek istenmediğini iddia etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçtiğini, yarın Diyarbakır'da davanın duruşmanın yapılacağını belirtti.

Tahir Elçi cinayetinin aslında çok açık olduğunu, faillerinin bulunmasını istediklerini ifade eden Sarıbal, "faillerin bulunmaması için adeta özel çaba sarf edildiğini" ileri sürdü.

Sarıbal ayrıca İznik İlçesi Göllüce Mahallesi'nde, 22 Kasım'da bir olay yaşandığını, köy sakinlerinden birinin jandarma tarafından karakola götürülmesine tepki gösteren kişinin, iki gün sonra sabah erken saatlerde evinden ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını iddia etti. Söz konusu kişinin ilçe jandarma karakoluna götürülerek darbedildiğini öne süren Sarıbal, darp izlerini kendisinin de gördüğünü söyledi.

Orhan Sarıbal, İçişleri Bakanlığından sorumluların bulunup haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.