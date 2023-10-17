CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, pamukta destekleme priminin artırılmasını talep etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamukta kilo başına destekleme priminin 5 liraya çıkarılmasını talep etti. Sarıbal, çiftçi kadınların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti ve pamuk krizinin yaşandığını savundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamukta kilo başına destekleme priminin 5 liraya çıkarılmasını talep etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim'in Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 299 bin kadın çiftçinin sadece yüzde 10'unun sosyal güvencesi olduğunu belirten Sarıbal, çiftçi kadınların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Pamuğa "beyaz altın" denildiğini anımsatan Sarıbal, "Beyaz altın oldu kapkara." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çiftçiler tarafından üretilen pamuğun maliyetinin bölgelere ve çiftçilere göre değişmekle birlikte 25 lira olduğunun bilgisini veren Sarıbal, bazı kurumların 18-20 lira fiyat verdiğini, geçen hafta gittiği Kahramanmaraş'ta pamuk fiyatının 16 liraya kadar düştüğünü kaydetti.

2024'te pamuk ekiminin daha da azalacağını belirten Sarıbal, bir kiloda 4-5 lira zarar eden bir çiftçinin tekrar pamuk ekmesini kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi.

ABD, Yunanistan gibi ülkelerde pamuğa desteğin yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değiştiğini bildiren Sarıbal, Türkiye'de bu oranın yüzde 2.9 olduğunu iddia etti.

Gelinen noktada pamuk krizinin yaşandığını savunan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devreye girerek müdahale alımı yapmasını istedi. Sarıbal, çiftçinin maliyetinin altında bir taban fiyat verilmemesi, taban fiyatın da derhal açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Sarıbal, pamukta kilo başına destekleme priminin de 5 liraya çıkarılmasını talep etti.