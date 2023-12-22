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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Maraş'ı unutmadık, unutturmuyoruz

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarının 45. yılında Maraş'ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Sarıbal, olayların perde arkasını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ve tüm belgelerin şeffaf bir şekilde açığa çıkarılmasını istediklerini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Maraş'ın acısı, yüreğimizde derinleşerek devam ediyor. Maraş'ı unutmadık, unutturmuyoruz." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Maraş olayları"nın 45. yılı olduğunu anımsattı.

Maraş'ta meydana gelen olayların perde arkasını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Sarıbal, "Maraş, acısı dinmeyen, gün geçtikçe derinleşen ağır bir katliam." ifadesini kullandı.

Maraş olaylarıyla ilgili tüm belgelerin şeffaf bir şekilde açığa çıkarılmasını, hangi kurumun nerede ne yaptığının belirlenmesini istediklerini aktaran Sarıbal, "İnsanlar hala yakınlarının nereye gömüldüğünü bilmiyorlar." sözlerini sarf etti.

Vatandaşları, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek "Maraş anması"na beklediğini kaydeden Sarıbal, "Birbirimizin acısına sahip çıkar ve paylaşırsak bir adım atarız. Yoksa herkes kendi yaşadığı acılarla kalır ve bu acılar bitmez. Maraş'ın acısı, yüreğimizde derinleşerek devam ediyor. Maraş'ı unutmadık, unutturmuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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