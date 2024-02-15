CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: İthalat, hayvancılık sorunlarını çözmez

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hayvancılıkta yapılan ithalatın, bu konudaki sorunları çözmeyeceğini, yerel üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de süt, et, hayvansal gıda konusunda sıkıntılar olduğunu belirtti.

Türkiye'de 1925'ten itibaren tarıma çok büyük önem verildiğini anlatan Sarıbal, 1980 darbesinden sonra ülkenin kaderinin değiştiğini ve tarımı geliştirmeye yönelik kurumların özelleştirilmeye başlandığını anlattı.

Çiftçinin devletle ilişkisinin koptuğunu ve piyasaya yönlendirildiğini dile getiren Sarıbal, 2007-2008 yılları arasında yaşanan kuraklık sonrası süt tozu ithalatı, ardından yem ithalatı, sonrasında da hayvan ve karkas et ithalatları yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Sarıbal, iktidarın ithalata bağlı politikalarla sorunları çözmek bir yana hayvancılığı kötü etkilediğini öne sürerek, yıllar içinde hayvan sayısının azaldığını söyledi. Sarıbal, 1980'de nüfus 44 milyonken ve 85 milyon hayvan varlığı bulunurken, bugünkü hayvan varlığının 69 milyon olduğunu ifade etti.

Hayvancılıkta yapılan desteklemelerin de yeterli olmadığını ileri süren Sarıbal, "Hayvancılıkta çok kötü bir sürece doğru gidiyoruz." dedi.

İthalata rağmen et fiyatlarının arttığını dile getiren Sarıbal, ithalatın et, süt gibi hayvancılıkla ilgili sorunları çözmediğini belirtti.

Hayvancılığa yönelik desteklerin artırılması, yerel üretimin önceliklendirilmesi, buzağı ölümlerinin minimuma indirilmesi, çiftçi örgütlerinin güçlendirilmesi gibi önerilerini sıralayan Sarıbal, "Hayvancılığın sorunları ithalatla çözülemez. Bütünüyle baktığımızda sorun iktidarın tarım, hayvancılık politikalarıdır. İktidar değişmeden bu ülkenin gıda güvenliği sağlanamaz." diye konuştu.