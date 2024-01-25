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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: En Büyük Yağma Ormanlarımız Üzerinden Yapılıyor

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Ocak 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 ilde 5 milyon 800 bin metrekare alanın orman vasfından çıkarıldığını belirtti. Sarıbal, Bursa'nın en çok etkilenen il olduğunu ve 4 milyon 9 bin metrekare alanın ormanlık alan vasfından çıkarılıp başka amaçlarla kullanımına izin verildiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "En büyük yağma, en büyük talan şu anda ormanlarımız üzerinden yapılmaktadır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Ocak 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 ilde 5 milyon 800 bin metrekare alanın orman vasfından çıkarıldığını belirtti.

Bu karar doğrultusunda en büyük payın Bursa'ya düştüğünü ifade eden Sarıbal, 4 milyon 9 bin metrekare alanın ormanlık alan vasfından çıkarılıp başka amaçlarla kullanımına izin verildiğini söyledi.

İktidarın ormansızlaştırma yaptığını öne süren Sarıbal, "En büyük yağma, en büyük talan şu anda ormanlarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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