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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal: Adalet olmayan bir ülkede gerçek suçlular cezalandırılamıyor

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, adaletin olmadığı bir ülkede gerçek suçluların cezalandırılamayacağını belirtti. Sarıbal, yargı sistemindeki eksikliklere ve geçmişteki katliamların hesap sorulmamasının yeni katliamlara yol açtığına dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bir ülkede adalet yoksa, o ülkede gerçek suçlular cezalandırılamıyor demektir." ifadesini kulladı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, birlikte yaşama kültürünün yaşatılması ve temel insan haklarının sürmesinden yana olduklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili davanın bugünkü duruşmasını Ankara Adalet Sarayı'nda takip ettiklerini belirten Sarıbal, duruşma salonunda fiziki ve teknik eksiklikler bulunduğunu öne sürdü. Sarıbal, "Ankara Adliyesi'nin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ses cihazı yok. Hakim sesini salonlara gelenlere duyuramıyor, sistem eski olduğu için, olacak şey mi bu? Bir garabeti birlikte yaşadık hala devam ediyor." dedi.

Yargı sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Sarıbal, "Bir ülkede adalet yoksa, o ülkede gerçek suçlular cezalandırılamıyor demektir. Bütün bu yaşananların sonunda asıl suçluları cezalandırması gereken yargı sistemi her defasında mağdurları, müştekileri cezalandırıyor." diye konuştu.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların üzerinden 31 yıl geçtiğini anımsatan CHP'li Sarıbal, "Bütün bu katliamlara baktığımızda her defasında hukuksuzluk, egemen olduğu için yeni katliamların yolu açıldı. Geçmiş katliamların hesabı sorulmadığı için gerçek suçlular hak ettikleri cezayı yargıdan alamadıkları için yeni katliamlara adeta yol açtılar. Sivas katliamı Türkiye için bir turnusol kağıdıydı. Sonuçta ceza mağdurlara kaldı. Bugün de zaman aşımına uğratılmış görünmekte. 30 yıldır Sivas'tayız bundan sonra da 30 yıl daha oradayız. O yüzden çağrımız, vicdanı olan, insanlığa dair duyguları olan herkesi 2 Temmuz'da Sivas'a, 3 Temmuz'da Çorum'a davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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