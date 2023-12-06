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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Asgari Ücretin 22 Bin Liraya Yükseltilmesini Talep Etti

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Gürer, asgari ücretin geçinilebilir bir ücret olması gerektiğini vurguladı ve yoksulluk artışının önüne geçilmesi için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 4 milyondan fazla hanenin sosyal yardımla ayakta durduğunu söyledi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların yaşam standardının gittikçe düştüğünü belirten Gürer, yoksul kesimlerin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını savundu.

Vergi ve gelir adaleti ile geçinilebilir bir ücretin her kesim için sağlanması gerektiğini dile getiren Gürer, çalışanların enflasyona ezdirildiğini, asgari ücretin "ortalama ücrete" dönüştüğünü ifade etti. Gürer, "Asgari ücretin ne olduğu değil, alım gücü önemlidir. Asgari ücret, geçinilebilir bir ücret olmalıdır." dedi.

Gürer, asgari ücret görüşmelerinin 11 Aralık'ta başlayacağını ve 4 toplantı sonunda belirleneceğini belirterek, "Esas kararı verecek Cumhurbaşkanı'dır. Asgari ücretle ilgili düzenleme yapılırken asgari ücretin temel ücrete dönüştüğü unutulmamalıdır. Asgari ücret korunmadığı takdirde yoksulluk artacaktır." diye konuştu.

CHP'li Gürer, asgari ücretin 4 ayda bir belirlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını da bildirerek, "Yılın ilk 4 ayı için asgari ücretin en az net 22 bin lira olmasını öneriyorum. 4 aylık enflasyona karşı korunacak bir uygulamaya geçilirse net 22 bin lira önemli bir tutar olacak. Bu, en düşük kamu aylığı ve memur maaşı üzerinden saptadığım bir rakamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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