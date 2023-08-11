CHP Milletvekili Nail Çiler, Türkiye-İngiltere insan kaçakçılığı anlaşması hakkında açıklama yaptı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Türkiye ile İngiltere arasında yapılan insan kaçakçılığı anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çiler, ülkemizin imzaladığı anlaşmaları yöneticilerden öğrenmek istediklerini belirtti ve kamuoyuna açıklanamayan anlaşmaların vatandaşlar tarafından irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Türkiye ile İngiltere arasında "insan kaçakçılığı" ile ilgili anlaşma imzalandığı yönündeki açıklamalara ilişkin; "Ülkemizin imzaladığı anlaşmaları üçüncü taraflardan değil yöneticilerimizden öğrenmek istiyoruz. Eğer kamuoyuna açıklayamayacağınız anlaşmalar yapıyorsanız bunun vatandaşlarımız tarafından irdelenmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

İngiliz basını, Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Haberlere göre, "insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme" odaklı, eşgüdümlü faaliyetlerin yürütüleceği ifade edilmişti. Anlaşmayla birlikte Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere tarafından da desteklenen kaçak göçle mücadele hedefli 'mükemmeliyet merkezi' diye tanımlanan bir birim oluşturulduğu belirtilmişti.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, konuyu yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. 15 Haziran'da, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini anımsatan Çiler, şu açıklamayı yaptı:

"15 Haziran'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için soru önergesi verdik. Ancak hala önergemize yanıt alamadık. Biz, ülkemizin imzaladığı anlaşmaları 3. taraflardan değil yöneticilerimizden öğrenmek istiyoruz. Eğer kamuoyuna açıklayamayacağınız anlaşmalar yapıyorsanız bunun vatandaşlarımız tarafından irdelenmesi gerekiyor."

Çiler, 15 Haziran'da verdiği soru önergesinde, Britanya Hükümeti tarafından Türkiye'ye 3 milyon sterlin ödendiğinin İngiliz basınında iddia edildiğini vurgulamıştı. Çiler, 2019'dan itibaren Türkiye'nin İngiltere tarafından fonlandığı iddiasını da gündeme getirmişti. Çiler, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltmişti:

"İngiltere'nin göçmen politikaları kapsamında İngiltere Hükümeti'nden fon alınmış mıdır? Alındıysa alınan fon miktarı nedir? İngiltere Hükümeti'nden alınan fon yıllara göre hangi kalemlerde harcanmıştır? İngiltere dışında başka hangi ülkelerden göçmen politikaları kapsamında fon veya ödenek alınmıştır? Alındıysa hangi ülkelerden ne kadar fon alınmıştır? Nasıl kullanılmıştır?"