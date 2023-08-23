CHP Milletvekili Nail Çiler, depreme hazır kentler için tedbirleri gündeme getirdi

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye verdiği soru önergesiyle olası Marmara depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak için alınacak tedbirleri gündeme taşıdı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde depreme hazır kentlerin oluşturmak için alınması gereken tedbirleri gündeme getirdi. Çiler, "Deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda öncelikli olarak yapılması gereken depreme dayanıklı konut stokları üretmek ve mevcut konutları depreme dayanıklı hale getirmek olmalıdır. Bu kapsamda yaşanması muhtemel olan Marmara Depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak birinci önceliğimiz olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle olası Marmara depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak için alınacak tedbirleri gündeme taşıdı.

Çiler, önergesinde; "Ülkemiz, birinci derece deprem kuşağında yer alan ve yüksek deprem riskine sahip ülkelerden biridir. Bu gerçeği 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen ve yurdumuzun çok büyük bölümünde hissedilen Kahramanmaraş merkezli deprem yeniden hatırlatmıştır. Deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda öncelikli olarak yapılması gereken depreme dayanıklı konut stokları üretmek ve mevcut konutları depreme dayanıklı hale getirmek olmalıdır. Bu kapsamda yaşanması muhtemel olan Marmara Depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak birinci önceliğimiz olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Çiler, soru önergesinde, depreme dayanıklı kentler oluşturmak için alınması gereken tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmalıyız. Depreme dayanıklı kentler oluşturmak için alınması gereken tedbirleri bir an önce hayata geçirmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Çiler, Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"Kocaeli ili başta olmak üzere Marmara Bölgesinde 2018 Deprem Yönetmeliğinden önce inşa edilmiş kaç yapı vardır? Bu yapılan kaçına tahkik yapılmıştır? Tahkik sonucu kaç yapıda güçlendirme yapılmasına karar verilmiştir? Güçlendirme kararı verilmiş yapılarda çalışma hangi aşamadadır?

Beklenen olası Marmara Depremi öncesinde Bakanlığınız hangi önlem faaliyetleri yürütmektedir? Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası için hangi planlamalar yapılmıştır? Planlama yapıldıysa bu projeler hangi aşamadadır?

Kocaeli Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Kocaeli ilinde 28 okulun deprem çalışmaları kapsamında yıkılacağı açıklanmıştır. Kocaeli ilinde kaç okulda deprem tahkikatı tamamlanmıştır? Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen okul sayısı kaçtır? Okulların yıkım ve yeniden inşa süreci ne zaman tamamlanacaktır?

Kocaeli ilinde bulunan başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere üretim tesislerinde deprem tahkiki yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaç bina dayanıksız tespit edilmiştir? Üretim tesislerinin güçlendirilmesi, gerekiyorsa yıkılması ve yeniden inşası ne zaman yapılacaktır?

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Eşref Bey İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Gebze Proje İmam Hatip Okulu başta olmak üzere okullarımızın deprem dayanıklılık analiz sonuçlarında "Karot değerleri bir beton sınıfına dahil olamayacak kadar düşüktür. Yıkım gerekir" ibaresi bulunan okullar var mıdır? Varsa bu okullar ne zaman kamuoyuna açıklanacaktır?"