CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den kapsamlı af çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir af çıkarılması için tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bütün siyasi partilere çağrım gelin el birliğiyle Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir affı çıkaralım, kader mahkumlarının yüzünü güldürelim." dedi.

Sarıgül, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 100. cezaevi önünden açıklama yaptığını belirtti.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 10. yılında, 50. yılında kapsamlı bir af çıktı. İnşallah, Allah'ım izin verirse Cumhuriyetin 100. yılında da kader mahkumları için kapsamlı bir af çıkmasını yüce parlamentodan bekliyorum. Bütün siyasi partilere çağrım gelin el birliğiyle anneler, babalar, çocuklar için 'affet Türkiye'm' diyelim ve Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı bir affı çıkaralım, kader mahkumlarının yüzünü güldürelim."