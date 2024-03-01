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CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İTO'yu İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Ticaret Odasını (İTO), İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet etti. Adıgüzel, İsrail'in saldırılarını vahşet, katliam ve insanlık suçu olarak nitelendirdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "İstanbul Ticaret Odasını (İTO), İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını belirtti.

Bunun bir savaş olmadığını, savaşın dahi ahlakı ve kuralları olduğunu dile getiren Adıgüzel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "vahşet, katliam ve insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Bu saldırıları, sözde medeni Batı ile İslam dünyasının seyrettiğini dile getiren Adıgüzel, iktidarın politikaları nedeniyle Türkiye'nin de İsrail'e yönelik yaptırım uygulayamadığını söyledi.

TÜİK'in Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin verilerini basın mensuplarına gösteren Adıgüzel, "İTO'yu, İsrail ile ticaret yapan firmaları açıklamaya davet ediyorum. Onur ve şeref sahibi tüm Müslümanlara sesleniyorum; zalime zalim deyin. Herkesi, İsrail ile ticareti durdurmak için hükümete karşı tavır almaya, sevkiyatları engellemeye ve sivil direnişe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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