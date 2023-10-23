CHP Milletvekili Murat Emir, Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik Sorunlarını Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Eskişehir'de iki üniversite öğrencisinin intiharının ardından üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. Emir, 'Sosyal devlet olmanın gereği olarak; öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi açısından kırtasiye malzemesi, yemek, taşıma ve barınma gibi konularda sosyal yardımların artırılması gerekmektedir' değerlendirmesini yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Eskişehir'de iki üniversite öğrencisinin intiharının ardından üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. Emir, "Sosyal devlet olmanın gereği olarak; öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi açısından kırtasiye malzemesi, yemek, taşıma ve barınma gibi konularda sosyal yardımların artırılması gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Eskişehir'de geçen hafta Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurtta kalan üniversite öğrencisinin intihar etmesinin ardından, yine KYK yurdunda kalan Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi S.N.R.'nin intiharını TBMM gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin içinde bulundukları ekonomik sorunların araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi hazırladı. Önergede şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemlerde üniversite öğrencileri arasında intihar vakaları yaşandığı görülmektedir. Eskişehir'de son 10 günde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan iki öğrenci intihar ederek yaşamına son vermiş, bıraktıkları mektuplardan, intihar sebeplerinin maddi imkansızlıklar olduğu anlaşılmıştır.

Öğrencilerin sıklıkla dile getirdiği; barınma, yemekhane, kırtasiye malzemeleri, taşıma ücretleri büyük bir sorun haline gelmektedir. Öğrencilerin çoğu öğretim hayatına devam edebilmek için çalışmak zorunda kalmaktadır. Yoğun tempo arasında sosyal yaşamdan uzaklaşan öğrenciler, depresyona girmekte ve psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Son 10 günde iki öğrencinin ekonomik gerekçelerle intihar etmiş olması da bunun göstergesidir.

Yurtlarda kalan öğrenciler, ailelerinden uzakta bir yaşam sürmeye çalışmakta ve aile desteğini yeterince yakından hissedememektedir. Bunun üstüne yaşanan ekonomik sıkıntılar da öğrencileri bir çıkmaza sürüklemektedir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak; öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi açısından kırtasiye malzemesi, yemek, taşıma ve barınma gibi konularda sosyal yardımların artırılması gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciler arasında intiharların artışını önlemek ve ihtiyaç duydukları anda psikolojik destek almalarının önünün açılabilmesi için kriz merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerin telefonunun öğrencilerce bilinmesi için çalışmalar yapılmalı ve kolay erişim sağlanabilmelidir. Bu kapsamda başta Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıların tespit edilebilmesi amacıyla araştırılması gerekmektedir."