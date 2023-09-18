CHP Milletvekili Murat Çan, Özel Külliyat Okulları'ndaki eğitim sistemine tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Özel Külliyat Kız Anadolu lisesi ve Anadolu Özel Külliyat Ortaokulu'nda Arapça sistem üzerinden eğitim verildiği ve öğretmenlerin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandıklarını ileri sürerek "Okulun gördüğümüz kadarıyla çekilen fotoğraflarında çağ dışı kıyafetlerle öğretmenler derslere giriyor ve kendince okulda bir takım takdir yöntemleriyle kız çocuklarımıza kendi zihinlerine yönelik, eğitim vermenin telaşı içerisinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında İlkadım şehrimizde, bu Cumhuriyetimize saldırının en belirgin özelliğidir" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Özel Külliyat Ortaokulu ile Özel Külliyat Kız Anadolu Lisesi'ndeki eğitim sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Çan, şunları söyledi:

"EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN CUMHURİYET'E SALDIRILIYOR"

"Bu iktidar her alanda olduğu gibi, eğitim sistemi üzerinden de Cumhuriyetimize saldırmaya devam etmekte. Bildiğiniz gibi bu hafta okullar başladı. Şehrimiz Samsun'da bir özel eğitim kurumu logosunun üzerinde MEB yazan Özel Külliyat Kız Anadolu Lisesi ve Anadolu Özel Külliyat Ortaokulu adı altında eğitim vermeye bu yıl başlayan bir özel eğitim kurumu üzerinden neredeyse Arapça sistem üzerinden eğitim vermeye başladı. Okulun gördüğümüz kadarıyla çekilen fotoğraflarında çağ dışı kıyafetlerle öğretmenler derslere giriyor ve kendince okulda bir takım takdir yöntemleriyle kız çocuklarımıza kendi zihinlerine yönelik, eğitim vermenin telaşı içerisinde. Cumhuriyetimizin Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum; lütfen bir an önce Cumhuriyetimizi korumak adına bilerek kasten ya da belki de iyi niyetle söyleyeyim, sehven yüz verdiği, destek verdiği bu eğitim kurumundan bir önce hesap sormalıdır. Bu yüzü, bu eğitim kurumları geçtiğimiz dönemde eğitim sistemi dönemi sonlanmadan önce, ortaya atılan, manevi değerler eğitim sistemi adı altında ÇEDES projesiyle MEB'in projesinden bu yüzü, bu teşviki almaktalar. Bunun net bir şekilde biliyoruz. Yeni seçimden çıktıktan sonra, yeni eğitim döneminde belki de pilot bölge olarak seçilen Samsun üzerinden ÇEDES projesinin bir ileriki aşamasına neredeyse Arapça eğitime ya da Arap kültürü üzerinden eğitim vermeye başlanılan bu okullar üzerinden eğitim sistemine yeni bir format atılmaya çalışılıyor.

"BU YOLDAN HIZLICA BİR AN ÖNCE DÖNÜN"

Biliyorsunuz, yeni bakanımız var, Milli Eğitim Bakanımız. Onun karma eğitim sistemi üzerinden uzaklaşmaya yönelik birtakım telkinleri, tavsiyeleri ya da en toplumun sinir uçlarını hassaslaştırıcı birtakım çalışmaları var. Bunun üzerinden aradığını bulamayan bakan, belki de dolaylı verdiği destekle, bilmediğimiz şekillerde belki doğrudan verdiği bu tür eğitim kurumlarına verdiği destekle, Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı Samsun üzerinden bu projeyi birazcık daha ileri boyutlara taşıyacak bir ön almaya ya da toplumun diğer şehirlerimizde bir şekilde onlara da örnek olmaya yönelik birtakım faaliyetler içerisinde, bunun farkındayız. Hiçbir şekilde buna ödün vermeyeceğimizi karşılarında dimdik duracağımızı Samsun'dan bir kez daha beyan ediyorum. Herkes, Milli Eğitim'i yönetenler, Cumhuriyetimizin makamlarında bulunup Milli Eğitim'e yön vermeye çalışanlar, toplumun temel değerlerine, saldırmaya çalışan zihniyete, buradan bir kez daha açıkça çağrıda bulunuyorum; amaçlarımıza ulaşamayacaksınız. Bu yoldan hızlıca bir an önce dönün."