CHP Milletvekili Murat Bakan, AKP'li Vekilin Hediye Kolisini İade Etti

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin Meclis'te dağıttığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu hediye kolisini iade ettiğini belirterek, 'Bu kolinin gerçek ihtiyaç sahibi olan depremzedelerimize gönderilmesini uygun buluyorum' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin Meclis'te dağıttığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu hediye kolisini iade ettiğini belirterek, "Bu kolinin gerçek ihtiyaç sahibi olan depremzedelerimize gönderilmesini uygun buluyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin Meclis'te dağıttığı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu hediye kolisini iade etti. Murat Bakan, sosyal medya hesabından kolinin fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük yıkımı olan 6 Şubat depremlerinin ardından, milyonlarca insanımızın ruhunda ve kalbinde tamiri mümkün olmayan tahribatın, şehirlerimizdeki büyük yıkımın izlerinin geçmeyeceği bir gerçektir. Binlerce depremzede yurttaşımız hala çok zorlu koşullarda hayatlarına devam etmeye çalışmaktadır.

Makamınızca tüm milletvekillerine teşekkür amacıyla dağıtılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu koliyi tarafınıza iade etmek durumundayım zira teşekkür için bir hediyeye gerek yoktur. Yurttaş ve insan olarak, görevimizi yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bu kolinin gerçek ihtiyaç sahibi olan depremzedelerimize gönderilmesini uygun buluyorum."