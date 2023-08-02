CHP Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye suç duyurusunda bulundu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine "müstevli işbirlikçisi", "müsvedde" dediği iddiası ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milas İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda Jandarma ile arasında yaşananların ardından kendisi hakkında yaptığı açıklamada hakaret ettiği iddiası ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Tanal, dilekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'nın Milas İlçesinde İkizköy Mevkiinde bulanan Akbelen Ormanı'na giriş yapan ve kömür madeni sahası için ağaç kesimine itiraz edip, demokratik, barışçıl ve silahsız protesto hakkını kullanan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde görevli jandarma personeli tarafından kayıt altına alınmasına karşı çıkmam dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmıştır.

"MÜSTEVLİ İŞBİRLİKÇİSİ', 'MÜSVEDDE' ŞEKLİNDEKİ İFADELERLE HAKARETLERDE BULUNMUŞTUR"

Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin resmi internet sitesi ve siyasi partisinin resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan söz konusu açıklamasında, jandarmaya 'eşkıya' diye bağırdığımı öne sürüp şahsımı hedef göstermiş, 'müstevli işbirlikçisi', 'müsvedde' şeklindeki ifadelerle hakaretlerde bulunmuştur.

"TÜRK ASKERİNE DÜŞMANCA MUKABELE ETTİĞİM' İFTİRASINDA BULUNMUŞTUR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca, şanla, şerefle ve gururla yaşadığım Türk vatanında, 'Türk askerine düşmanca mukabele ettiğim' iftirasında bulunmuştur.

"VATANINA VE MİLLETİNE BAĞLI BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞINI, AKLA VE İZANA AYKIRI ŞEKİLDE TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

Devlet Bahçeli'nin yine Cumhuriyet'i kuran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, bir milletvekili olarak şahsımı, 'bir yeri istila eden' anlamına gelen 'Müstevli' kelimesi ile hedef alması, 'Müstevli işbirlikçisi' ifadesini kullanması, onur ve şerefime karşı ciddi bir saldırı niteliğindedir. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk vatanında, Türk askerine düşmanca mukabele ettiğimi" iddia ederek, vatanına ve milletine bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, akla ve izana aykırı şekilde töhmet altında bırakmaya çalışmıştır."