CHP Milletvekili, kayıp çocukların istatistiklerini sordu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Çocukların kaybolmasına yönelik TÜİK Adli İstatistik neden 7 yıldır yayınlanmamaktadır? Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir? Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmuştur? Bu çocuklardan kaçı ailesine teslim edilmiştir" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin kayıp çocuklarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. CHP'li Bulut, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"2016-2023 YILLARINDA KAÇ ÇOCUĞUN KAYBOLDUĞU, KAÇININ BULUNABİLDİĞİNE DAİR İSTATİSTİK BULUNMUYOR"

"Türkiye'de son yıllarda büyük artış gösteren kayıp çocukların sayısı toplumsal bir yara olarak karşımızda durmaktadır. Kaybolan ya da kaçırılan çocukların büyük bir bölümü bulunamamaktadır. En son 2016 yılında açıklanan TÜİK Adli İstatistik verilerine göre, Türkiye'de kaybolan veya kaçırılan çocuk sayısı 104 bin 531'dir. 2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu, bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair herhangi bir istatistik bulunmuyor. Adeta, 'kayıp çocuklar ülkesi'ne dönen Türkiye'de, aynı acıyı yaşayan binlerce aile vardır. Yaşanan çocuk kayıplarının temelinde aile içi şiddet, kaçırılma cinsel istismar gelmektedir. Bunların yanında çocuklar, evlat edinmek, cinayet veya organ ticareti, dilendirmek veya uyuşturucu kuryeliği için kaçırılmaktadır. Çocukların kaybolmasını önlemede ve kaybolduklarında onları hızlı bir şekilde bulmada yetersiz kalınması toplumun tüm kesimini tedirgin etmektedir."

"SON 7 YILDA KAÇ ÇOCUK KAYBOLMUŞ, BU ÇOCUKLARIN KAÇI BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLMİŞTİR?"

Bulut'un Bakan Göktaş'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Çocukların kaybolmasına yönelik TÜİK Adli İstatistik neden 7 yıldır yayınlanmamaktadır? Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir? Bu dönem içinde kaybolan çocukların yaş dağılımı nedir? Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmuştur? Bu çocuklardan kaçı ailesine teslim edilmiştir? Depremler sonrası devletin himayesi altına alınan çocuk sayısı kaçtır? Çocukların güvenliğinin sağlanması, olası kaybolmaların önlenmesi, kayıp çocukların daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?"