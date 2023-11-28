CHP Milletvekili Kayıhan Pala, ekokırım yasa teklifi hazırlayacak

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ekolojik tahribatın suç sayılmasına ilişkin 'ekokırım yasa teklifi' hazırlayacaklarını açıkladı. Pala, 28 binin üzerinde imza toplandığını ve bu teklifin Meclis'e sunulacağını belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ekolojik tahribatın suç sayılmasına ilişkin "ekokırım yasa teklifi" hazırlayacaklarını söyledi.

Pala, HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve beraberindeki vatandaşlarla, TBMM Basın Kapısı önünde yaptığı açıklamada, ekolojik tahribatın suç sayılmasına yönelik 28 binin üzerinde imza toplandığını, bu imzaların Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti. Pala, "Genel başkanımız, CHP'nin 130 milletvekilinin tamamının imzasıyla bu yasa teklifinin Meclis'e sunulacağının sözünü verdi. Önümüzdeki günlerde bu sözün hayata geçeceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz." dedi.

HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın da HEDEP olarak iki yıldan bu yana sürdürülen çalışmayı desteklediklerini söyledi. Akın, ekokırım yasasının kabul edilmesinin TBMM için tarihi sorumluluk olduğunu belirtti.