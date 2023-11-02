CHP Milletvekili Kara, kentsel dönüşüm yasa teklifini eleştirdi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüme ilişkin yasa teklifini eleştirerek "Bu teklifle rezerv alan ilan etmek suretiyle, deprem veya afet riski olmayan bölgelere de el koyabilme fikri içerisinde olabilirsiniz. Deprem gerekçe gösterilerek birçok teklif bugüne kadar gündeme geldi ancak çözüm üretmek yerine, servet transferine vesile oluyorsunuz; bunu buradan söylüyorum, bunu yapmayın" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AKP'nin kentsel dönüşüm yasa teklifini eleştirdi. Kara, şunları söyledi:

"Neydi bu madde? Rezerv yapı alanı tanımından yeni yerleşim alanı ifadesi çıkarılarak acaba rant yasası haline dönüştürülme ihtimaliyle ilgili olarak bir çekincemiz... Dolayısıyla, böyle bir kabiliyetin de geçmişte yaşananlarla sabit olduğu düşüncesiyle bu yasanın bir rant yasası, bu teklifin bir rant yasası haline gelmemesi için bugün bu madde üstünde önerge verdik. Neden bunu düşünüyoruz? Acaba kupon arazilerini, cazibe merkezlerini rezerv alanı olarak kamulaştırma fikri içerisinde misiniz? Ayrıca sadece yapılı alanları değil de ekosistemi, yaşam alanlarını, doğayı ve çevreyi de bu yasa kapsamına mı alacaksınız bilmek istiyoruz. Kafanızdaki kent planının ne olduğu -sağlıklı, dengeli, çevreci ve güvenli değil ranta dayalı, metalaştırılmış, alınıp satılabilen bir noktaya evrildiği- konusu üstünde tereddütlerimiz var. Bu anlamda, bu teklifle rezerv alan ilan etmek suretiyle, deprem veya afet riski olmayan bölgelere de el koyabilme fikri içerisinde olabilirsiniz. Deprem gerekçe gösterilerek birçok teklif bugüne kadar gündeme geldi ancak çözüm üretmek yerine, servet transferine vesile oluyorsunuz; bunu buradan söylüyorum, bunu yapmayın.

Değerli arkadaşlar, önceliğiniz yurttaşların, güvenli barınma koşullarının sağlanması olsun yoksa birilerini zengin etmeye mi çalışıyorsunuz bunu açıkça bilmek istiyoruz. İşte, yine, tercihleriniz, sizin kafanızın arkasındaki ajandayı ortaya koyacak, binlerce yurttaşımızın akıbetini belirleyecek olan bu teklifle bu noktada sizin gerçek fikrinizi ortaya koymuş olacağız.

Deprem bölgesinin milletvekili olarak bizim şu anda en çok en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, konutların yapılmasıdır. Hatay'a 30 binin üzerinde ihale yapıldı ve bir an evvel bu konutları -acil bir şekilde- yapmanız sizlerden isteğimizdir. Biz, sizlerin takipçisi olacağımızı buradan yine beyan ediyoruz. Özellikle, İskenderun'da askeri alanlar, kışlalar varken neden vatandaşların evlerine göz koymaya çalışıyorsunuz? Yoksa sizlerle birlikte iş yapanlar, statü sahibi olanlarla birlikte mi oturmak istiyorsunuz? Ayrıca, şunu da söylemek istiyorum: Tapu ve mülkiyet hakkı dokunulmazlığını bu yasa teklifiyle rafa kaldırmış oluyorsunuz, bunu tekrar düşünmenizi istiyoruz. Binlerce yoksul depremzede, afetzede vatandaşımız var; bu insanları ötelemeyin, kentin çeperlerine itelemeyin. O yüzden, bu teklifin, bu yasa teklifinin 6'ncı maddesinin geri çekilmesini talep ediyoruz."