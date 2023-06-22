CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, YÖK sınavlarında kamera bulunmayan salonları Meclis gündemine taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Yüksek Öğretim Kurumu sınavlarında bazı salonlarda kamera bulunmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Güneşhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavları (TYT, AYT, YDT) için kaç salon kullanılmış, bu salonların kaçında kamera kaydı yapılmıştır? Bazı sınav salonlarında kamera bulunmamasının gerekçeleri nelerdir? Kamera bulunmayan salonlarla ilgili denetim yapılmış mıdır? 2022 yılına kadar sınav salonlarındaki kameralar için ÖSYM ihale yapmaktaydı. 2023 yılı için bu ihale yapılmış mıdır? İhale yapıldıysa hangi firma bu ihaleyi kazanmıştır" diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'de uygulanacak güvenlik tedbirleri arasında sayılmasına karşın bazı salonlarda kamera bulunmadığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Güneşhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Güneşhan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında 2022 yılına kadar sınavların yapıldığı tüm salonlarda kamera bulunmaktaydı. Ancak 2023 yılında yapılan sınavda, bazı sınav salonlarında kamera olmadığına dair bilgiler bulunmaktadır. Oysa 2023 yılının sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerinin 5. maddesi 'Sınavın yapıldığı her salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır' demektedir. Ayrıca 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda da 'Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir' ifadelerine yer verilmiştir."

Güneşhan, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavları (TYT, AYT, YDT) kaç salonda kullanılmış, bu salonların kaçında kamera kaydı yapılmıştır? Bazı sınav salonlarında kamera bulunmamasının gerekçeleri nelerdir? Kamera bulunmayan salonlarla ilgili denetim yapılmış mıdır? 2022 yılına kadar sınav salonlarındaki kameralar için ÖSYM ihale yapmaktaydı. 2023 yılı için bu ihale yapılmış mıdır? İhale yapıldıysa hangi firma bu ihaleyi kazanmıştır?"