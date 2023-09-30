CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, öğrenci pansiyonlarındaki yetersizlikleri Meclis gündemine taşıdı

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Denetim Raporlarının "Bakanlığa bağlı öğrenci pansiyonlarındaki içler acısı hali net olarak ortaya koyduğunu" belirtti. Güneşhan, konuyu soru önergesi ile TBMM'ye taşıdı.

CHP Çanakkale Milletvekili Güneşhan, Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılı denetim raporunda tespit edilen öğrenci pansiyonlarındaki yetersizlikleri Meclis gündemine taşıdı. Güneşhan, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Güneşhan, şunları ifade etti:

"SAYIŞTAY RAPORU, BAKANLIĞA BAĞLI ÖĞRENCİ PANSİYONLARINDAKİ İÇLER ACISI HALİ BU RAPOR NET OLARAK ORTAYA KOYDU"

" Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na dair 2022 yılı denetim raporu çok sayıda uygunsuzluğu ortaya çıkarıyor. Özellikle Bakanlığa bağlı öğrenci pansiyonlarındaki içler acısı hali bu rapor net olarak ortaya koymuş durumda. Sayfalar süren bulgular, maalesef öğrencilerin ve ailelerinin yıllardan bu yana dert yandıkları sorunları doğrular nitelikte. Sayıştay denetçileri, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okulların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak insan kaynağına sahip olmadığını tespit etmişler. Bu pansiyonların çok büyük bir kısmının sosyal alanlardan yoksun olduğunu ifade etmişler. Halbuki Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nin pansiyonlarla ilgili maddesi, tüm detaylarıyla olması gerekenleri kurala bağlıyor. Revir olması gerekliliği, revirde kaç yatak olacağı, misafir yatak odasından engelli öğrenci yatak odasına, bilgisayar odalarından kütüphanelere, okuma salonlarından sosyal alanlara kadar tek tek ifade ediliyor. Ama Sayıştay denetçileri, pansiyonların çoğunda bunların olmadığını tespit etmiş. Örneğin çoğunda revir yok, revir olanlarda da mevzuatta belirtilenden az yatak var. Revir var ama Sağlık Bakanlığı ile yapılması gereken protokol yapılmadığı için sağlık personeli yok. Öğrenci yatak odalarında öğrenci başına düşen alan olması gerekenden çok daha düşük, kapasiteler yine çok yüksek. Pansiyonlar arasında bir standart da yok. Tümüyle keyfi, kural tanımaz bir anlayış var ve çocuklarımız bu anlayışa emanet ediliyor. Bu kabul edilemez.

"SAYIŞTAY AYRICA AMBAR SİSTEMLERİNİN BİLE DOĞRU DÜZGÜN TUTULAMADIĞINI TESPİT ETMİŞ"

Sayıştay ayrıca ambar sistemlerinin bile doğru düzgün tutulamadığını tespit etmiş. Temizlik malzemesi alınmış, sisteme girilmemiş. Kırtasiye malzemesi alınmış, sistemde bunların girişinin yapılabileceği sekme bile yok. Dolayısıyla ne harcama doğru tutulabiliyor, ne kayıtlar doğru tutulabiliyor. Pansiyonlarda teknik personel ve kaloriferci bulunmadığı için pansiyon bütçesinden kazan bakım onarımları ile tesisat bakım onarımlarına ilişkin harcamalar yapılmak zorunda kalınmış, zaten kısıtlı bütçelere ekstra yük bindirilmiş. Küçük bir bakkal dükkanı bile böyle yönetilmez."

Bakan Tekin'e yöneltilen sorular şöyle:

"BAKANLIĞINIZA BAĞLI KAÇ PANSİYONDA BİLGİSAYAR ODASI VE REVİR BULUNMAKTADIR? REVİR BULUNAN PANSİYONLARDAKİ REVİR YATAK SAYILARI KAÇTIR?"

"Ülkemizde kaç tane pansiyonlu okul vardır? Burada eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır? Yönetmeliğe göre buralarda hangi sınıftan kaç personel çalışması gerekmektedir? Kaç kişi çalışmaktadır? Pansiyonlarda gerekli ambar memurluğu ve sayman mutemetliği görevleri için personel bulundurulmamasının gerekçesi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında mevzuatta öngörülen protokol neden düzenlenmemiştir? Pansiyonlarda teknik personel ve kaloriferci istihdam edilmeme nedenleri nelerdir? Bakanlığınıza bağlı kaç pansiyonda bilgisayar odası ve revir bulunmaktadır? Revir bulunan pansiyonlardaki revir yatak sayıları kaçtır? Bakanlığınıza bağlı kaç pansiyonda öğrenci yatak odaları mevzuatta öngörülen öğrenci kapasitesinin üstüne çıkmaktadır? Öğrenci yatak odalarında öğrenci başına düşen alanın mevzuatta belirtilenden az olduğu pansiyonlar hangileridir?"