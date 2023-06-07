CHP Milletvekili Güzelmansur, depremzedelerin faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerdeki vatandaşların 6 aylık elektrik, doğal gaz ve su faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi. Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası hala çözülmeyen sorunlar olduğunu ileri sürdü.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerdeki vatandaşların 6 aylık elektrik, doğal gaz ve su faturalarının devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen çözülmeyen sorunlar olduğunu ileri sürdü.

Kentte konteynerlerin adil dağıtılmadığını, hala binlerce vatandaşa konteyner temin edilmediğini savunan Güzelmansur, seyyar tuvalet ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Güzelmansur, insanların banyo yapmak, çamaşırlarını yıkamak için 10-15 günde bir gelen sıra beklediğini, bir şişe içme suyu almak isteyenlerin de saatlerce kuyrukta beklediğini iddia etti.

Afet bölgesi ilan edilen kentlerdeki elektrik, doğal gaz ve su faturalarının 3 ay boyunca ertelendiğini anımsatan Güzelmansur, gönderilmeye başlanan faturaların 13 bin liraya kadar ulaşabildiğini dile getirdi.

Evini, işini kaybetmiş insanlardan fatura ödenmesi beklendiğini ifade eden Güzelmansur, "Deprem bölgesindeki insanlarımızın 6 aylık elektrik, doğal gaz ve su faturaları devlet tarafından ödenmelidir, faturalar hazineden karşılanmalıdır." dedi.