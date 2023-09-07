CHP Milletvekili Gürer, yabancılara arazi satışını sınırlandırmak için kanun teklifi verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancılara arazi satışının ilçelerde toplam yüz ölçümünün yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde sınırlandırılması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Ekonomik kriz nedeniyle çiftçiler tarlalarını yabancı şirketlere, kişilere satıyorlar. Ekonomik krizin etkisiyle arazimiz el değiştiriyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancılara arazi satışının sınırlandırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdiğini açıkladı. Teklifte, yabancıların Türkiye'de edindikleri taşınmazların o ilçenin toplam yüz ölçümünün yüzde 5'ini geçmemesi öngörüldü. Gürer, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son 10 yılda 20 milyon metrekare tarım arazimiz yabancılara satılmış. Bakanlıklara soru önergesi veriyoruz her bakanın verdiği bilgi değişkenlik gösteriyor. Şu anda ülkemizde ne kadar tarım arazisinin yabancılara satıldığını bilmiyoruz. Buna bir sınırlama getirmek gerekiyor çünkü ekonomik kriz nedeniyle çiftçiler tarlalarını yabancı şirketlere, yabancı kişilere satıyorlar. Ekonomik krizin etkisiyle arazimiz el değiştiriyor. Bunun sınırlandırılması için bir kanun teklifi verdim. İlçelerde yüzde 5'i yabancı şirket ve yabancı kişi arazi alımı geçmemesi lazım. Çünkü topraklarımız el değiştiriyor. Çiftçi, 'Filistin'e döneceğiz böyle giderse' diyor. Yabancılara arazi satışı, konut satışı da sınırlandırılmalı. Bununla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmeli. Bunun için de kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk. Yabancılar verimli tarım arazilerini alıyorlar, arazilerimiz el değiştiriyor."