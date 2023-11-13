CHP Milletvekili Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde verilerin çeliştiğini söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "Cumhurbaşkanlığı gerekçe ve programlarıyla verileriniz çelişiyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında sığır mevcudu 17 milyon 876 bin baş iken siz sunumunuzda diyorsunuz ki, 'Hayvan varlığını büyükbaşta yüzde 68 artırdık; 16 milyon 667 bine çıkardık.' 2022 yılında küçükbaş hayvan varlığı da 58 milyon 448 bin baş iken siz sunumunuzda küçükbaş hayvan varlığını yüzde 67 artışla 53 milyon 274 bine çıkardığınızı belirtiyorsunuz. Kelime oyunlarına ne gerek var, hayvan varlığımız düşmeye devam ediyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Niğde Milletvekili Gürer, Bakan İbrahim Yumaklı'nın sunumunu eleştirerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı gerekçe ve programlarıyla verileriniz çelişiyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında sığır mevcudu 17 milyon 876 bin baş iken siz sunumunuzda diyorsunuz ki, 'Hayvan varlığını büyükbaşta yüzde 68 artırdık; 16 milyon 667 bine çıkardık.' 2022 yılında küçükbaş hayvan varlığı da 58 milyon 448 bin baş iken siz sunumunuzda küçükbaş hayvan varlığını yüzde 67 artışla 53 milyon 274 bine çıkardığınızı belirtiyorsunuz. Kelime oyunlarına ne gerek var, hayvan varlığımız düşmeye devam ediyor. Bu yılın ilk dokuz ayında sığır eti ithalatı yüzde 799 artmış ve eylülde ithalata ödenen 126 milyon 800 bin dolar.

'Kaba yem ihtiyacını karşılama oranı yüzde 92' diyorsunuz, süt yeminin 50 kilosu 500 lirayı geçti, gidiyor. Yem fiyatlarını baskılamıyorsunuz, sübvanse etmiyorsunuz. Sanayici hem yemi satan hem sütü alan sütü ucuza alıyor, yemi pahalı satıyor. İthal yeme muhtaç durumdayız, döviz artınca da yem zıplıyor. Çiğ süt fiyatlarını ise olabildiğince baskılıyorsunuz. Yem ithal, aşırı ithal ve de veteriner işleri genel müdürlüğü dahi yok.

Et üretimi 2022 yılında 2 milyon 191 bin tondu. Bu süreçte dişi inekler, gebe inekler, düveler kesime gitti, seyrettiniz. Göreceli et fiyatı düştü, küçük, aile tipi işletmelerde hayvan varlığı tükendi, ülkemizde hayvancılık sorunlu duruma geldi. Kırsalda 1 ile 10 arası hayvan varlığı olan artık bu işten çekiliyor.

Bakın, Cumhurbaşkanlığı bütçe gerekçesinde '2023 yılında planlanan kırmızı et üretimi 1 milyon 945 bin ton' yazıyor. Gerçekleşme 1 milyon 827 ton olarak öngörülüyor. 2024 hedefi 1 milyon 727 bin ton, 2025 tahmini 1 milyon 764 bin ton, 2026 tahmini ise 1 milyon 788 bin ton. Nüfus artışına göre varlığımız o anlamda geriliyor. Et üretimi, nüfusa göre sorun olmaya devam ediyor. Çözümü ise ithal edip kimden ithal ettiğinizi sorduğumuzda söylemediğiniz vurgun ve talan sürecinin devamına olanak tanıyorsunuz.

Ülkenin en büyük para birimi 200 lirayla 1 kilo et alınmıyor. Ankara Çubuk'ta 1 kilo et dana kıyma 350 lira, kuşbaşı 370 lira, antrikot 540 lira; İncek'te kıyma 440 lira, kuşbaşı 480 lira, antrikot 640 lira. Emekli maaşı 7 bin 500 lirayla 21 kilo kıyma alınıyor; kira, su, elektrik, diğer gıdalardan ve giyim kuşamdan vazgeçerse. Ekmeğin kilosu 35 liradan 135 liraya kadar değişiyor, simidin tanesi 13 liraya erdiği yerde tarımda başarıdan değil, tarımda tepe takla gidişten söz etmek olası. Yirmi yıldır tarım sayımı yapılmayan ülkede yirmi yıl sonra planlamadan söz etmeniz de yirmi yılın boşa geçtiğinin bir itirafıdır."