Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Gürer: Hayvancılıktaki Sorunların Çözümü Yerli Üreticiyi Desteklemektir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın hayvancılık alanındaki politikalarını eleştirerek, sorunların çözümünün yerli üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Hayvancılıktaki sorunları ortadan kaldırmanın esas yolu, yerli üreticiyi desteklemektir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hayvancılık alanındaki politikalarını eleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "hayvan ithalatının artık devlet tarafından yapılacağı" açıklamasını hatırlatan Gürer, bu kararın, serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını söyledi.

Tarım alanındaki KİT'lerin bu şekilde piyasayı dengelemesinin öngörüldüğünü belirten Gürer, "Özel kuruluşlar gibi hareket edemeyen bu kuruluşların yapısal sorunları var. Sorunun kaynağı, hayvancılık ve tarımdaki girdi maliyetlerine müdahale edilmemesidir. Ülkedeki hayvan varlığında sorun olduğu açıkça görülüyor. Avrupa'da en çok hayvan varlığına sahip olduğu söylenen ülkenin 2 yılda neredeyse 1,5 milyon baş sığır ithal edecek olması, uygulanan politikalardaki yanlışlığın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, iktidarın bu politikalarıyla yerel seçim döneminde ve ramazan ayında et fiyatlarının baskılanacağını ancak sonraki süreçte bu üründeki fiyat artışının daha da yükseleceğini savundu. Gürer, "Hayvancılıktaki sorunlara, ahır giderlerini düşürmek, yem fiyatlarını sübvanse etmek, üreticiye gerekli destekleri sağlamak, sorunları aşacak planlamayı doğru yapmakla çözüm getirilebilir. Hayvancılıkta sorunları ortadan kaldırmanın esas yolu, yerli üreticiyi desteklemektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title