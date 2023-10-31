CHP Milletvekili Gürer, asbestli içme suyu borularını gündeme taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, "Ülke genelinde ve de özellikle belediye iken köy statüsü alınan köylerde geçmişte döşenen asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kanserojen madde içerdiği bilinen asbestli içme suyu borularını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Gürer, soru önergesinde Bakan Özhaseki'den şu sorulara yanıt istedi:

"Ülke genelinde ve de özellikle belediye iken köy statüsü alınan köylerde geçmişte döşenen asbestli içme suyu borularının değiştirilmesine yönelik bir çalışma var mıdır?

Halen ülke genelinde asbestli malzeme ile yapılıp kullanılan içme suyu borusu ne kadar kullanılmaktadır?

Ülke genelinde kentsel dönüşümde yıkılan binalarda asbest malzemelerin toza dönüşerek çevrede bulunulan kişilerin solunum yoluyla zarar görmemesi için yeterli önlemler alınmakta mıdır?

Niğde ilinde mevcut belediyeler de kullanılan içme suyu şebekelerinde asbestli borular var mıdır? Varsa değiştirilmesi düşünülmekte midir?

Kapanan ve köy statüsüne geçen yerleşim yerlerinde asbestli içme suyu boruları değiştirilmiş midir?"