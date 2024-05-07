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CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul: Özel Eğitim Kampüsleri normal çocuklarla etkileşim içinde olmalı

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CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Özel Eğitim Kampüslerinin normal gelişim gösteren çocuklarla etkileşim içinde olması gerektiğini söyledi. Ertuğrul, projenin detaylandırılması ve ailelerin tedirginliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Özel Eğitim Kampüslerinin normal gelişim gösteren çocuklarla etkileşim içinde olması gerektiğini söyledi.

Ertuğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı bölgelerde Özel Eğitim Kampüslerinin hayata geçirildiğini, bazı yerlerde de bu kampüslerin yapımına devam edildiğini belirtti.

Söz konusu kampüslerde verilmesi planlanan eğitime ilişkin detayların paylaşılmadığını dile getiren Ertuğrul, özel gereksinimli çocukların eğitim alırken akranlarıyla bir arada olması gerektiğini ifade etti.

Ertuğrul, "Özel Eğitim Kampüsleri, normal gelişim gösteren çocuklarımızla etkileşim içinde olmalıdır. Engelli çocuklarımızın sadece akademik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de topluma dahil edilmeleri gerekir. Kampüslerin etkinliğini ve toplumla bütünleşme derecesini sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Eğitim Kampüsleri projesinin engelliler ve aileler tarafından "tecrit projesi" olarak algılandığını anlatan Ertuğrul, projenin detaylandırılıp ailelerin ve engellilerin tedirginliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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