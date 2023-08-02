CHP Milletvekili, Esenyurt'taki Silahlı Saldırıyı TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine yapılan silahlı saldırıyı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Halıcı, silah ruhsatları ve bireysel silahlanma konusunda bilgi talep etti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine yapılan silahlı saldırıyı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Halıcı, "2020 Ocak ayı ila 2023 Ağustos ayı arasında geçen sürede kaç silah ruhsatı verilmiştir? Bunların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır? Bunların illere göre dağılımı nedir" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine yapılan silahla saldırının ardından başlayan bireysel silahlanma tartışmalarını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Halıcı, Esenyurt'taki cinayetlerin bireysel silahlanma tehlikesinin vardığı boyutu ortaya koyduğuna dikkat çekerek "Bireysel silahlanma konusuyla ilgili uzun yıllardır önemli çalışmalar sürdüren Umut Vakfı, Türkiye'de 40 milyona yakın silahın sadece 4 milyonunun ruhsatlı olduğu istatistiğini vermiştir. Yani Türkiye'de 2 kişiye 1 silah düşmektedir" dedi.

Halıcı, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"– Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2020 Ocak ayı ila 2023 Ağustos ayı arasında geçen sürede kaç silah ruhsatı verilmiştir? Bunların kaçı taşıma kaçı bulundurmadır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

– Bahsi geçen tarihler arasında verilen yivli ve yivsiz tüfek ruhsatı sayısı nedir?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; şu anda kaç ruhsat başvurusu beklemektedir?

- Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2015 ila 2023 yılları arasında geçen sürede kaç silahlı cinayet, kaç yaralama olayı gerçekleşmiştir? Bu olaylarda kullanılan silahların kaçı ruhsatlı, kaçı ruhsatsızdır?

- Yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilme üzere; 2015 ila 2023 yılları arasında geçen sürede yakalanan ruhsatız tabanca ve tüfek sayısı nedir? Bunlar hangi illerde yakalanmıştır?

– Son 5 yılda; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan ancak işletmelere devredilen poligon sayısı kaçtır? Bunlar nerelerdedir ve ihaleleri ne şekilde yapılmıştır? Bu işletmeler hangileridir?

– 2020 Ocak ila 2023 Ağustos ayları arasında geçen sürede silahlı şiddet olayına karışan sığınmacı ve göçmen sayısı kaçtır? Bunların uyrukları nedir ve bahsi geçen olayların ardından bu kişilerin akıbetleri ne olmuştur?"