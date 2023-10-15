CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İsrail-Hamas Savaşı Doğu Akdeniz'de çatışmaları tetikleyebilir

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "İsrail ile Hamas arasında başlayan ve Gazze'nin ağır bir insani felaketle karşı karşıya kalmasına yol açan savaş, Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeleri, çatışmaların bölgeye yayılmasını tetikleyebilir. Batılı ülkelerin doğrudan İsrail'e sınırsız askeri destek ve açık çek vermeleri, çözüm ve müzakere ihtimalini zora sokmaktadır! İsrail'in kara harekatıyla Gazze'ye girip Filistinlileri Gazze'den sürerek tahliye etmesi ihtimali güçleniyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin İsrail'e sınırsız askeri-mali-silah desteği vermeleri, Doğu Akdeniz'e uçak ve savaş gemileri yığmaları çatışmaları İran-Lübnan-Suriye'ye yayabilir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Toprak, Haftalık Değerlendirme Raporu'nu bugün duyurdu. Erdoğan Toprak'ın raporundan öne çıkan başlıklar şöyle:

"EMEKLİYİ AYIRAN İKTİDAR, YOKSULLUĞUN SİYASİ İSTİSMARINI YASA HÜKMÜNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

"İktidar, 'çalışmayan emekliye bir kereliğine 5 bin TL ödeme' düzenlemesiyle 16 milyon emekli, dul ve yetimi, aileleriyle birlikte 25 milyon kişilik bir toplum kesimini 'Sosyal Atık' ve 'Bütçeye Yük' ilan etti. Milyonlarca emekliyi 'çalışan-çalışmayan' diye ayrıştırarak, yoksulluğun siyasi istismarını yasa hükmüne dönüştürdü! IMF'nin tavsiyesiyle 'düşük maaş-düşük zam' talimatını kabul ettiği anlaşılan iktidar; aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan emekli, dul ve yetimlerin haklı tepkilerine, taleplerine ve çağrılarına karşı duyarsız bir tavır sergiliyor. 5 bin TL ile göz boyama, günü kurtarma peşinde olduğunu gizlemiyor!

"İKTİDAR ÖSO-SMO'YU TÜRKİYE'YE DAHİL EDİP İÇERİDE TERÖRLE MÜCADELE VEYA GÜVENLİK AMACIYLA KULLANMAYI MI PLANLIYOR"

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi askeri operasyon yetkisinin 2 yıl daha uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Cumhurbaşkanına yabancı silahlı kuvvetleri Türkiye'ye davet etme yetkisi de isteniyor. İktidar, milyonlarca Suriyeli-Afgan Türkiye'de iken şimdi de eğitip donatıp maaşa bağladığı Suriyeli milisleri mi getirecek? Bu çerçevede; sınırlarımızda Esad yönetimine karşı yıllardır eğitilip donatılan, maaşa bağlanan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya Suriye Milli Ordusu (SMO) diye anılan Suriyeli milis güçleri akla geliyor! Şam yönetimi normalleşme için terör örgütü saydığı ÖSO-SMO'nun lağvedilip silahsızlandırılmasını şart koşuyor. İktidar ÖSO-SMO'yu Türkiye'ye dahil edip içeride terörle mücadele veya güvenlik amacıyla kullanmayı mı planlıyor? Milli Savunma Bakanı, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde TBMM'ye açıklamada bulunmalıdır.

"GEREK SİHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKSE BİDEN'IN KARARNAMENİN SÜRESİNİ UZATMASI, ABD'NİN YPG-SDG'YE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Suriye'de TSK'ya ait SİHA'yı düşüren ABD, Başkan Biden'ın imzaladığı kararnameyle Türkiye'yi 'ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit' ilan etti. Biden, 14 Ekim 2019'da yayınlanan 'Acil Durum' kararnamesinin süresini bir yıl daha uzattı. Dışişleri, karara sert tepki gösterdi! ABD, bugüne kadar mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmediği gibi YPG-SDG'ye silah ve askeri desteğini artırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ve Irak'ta Türkiye'nin güvenliğine yönelik 'meşru hedef' uyarıları dikkate alınmadığı gibi gerek SİHA'nın düşürülmesi gerekse Biden'ın kararnamenin süresini uzatması, ABD'nin YPG-SDG'ye desteği sürdüreceğini gösteriyor.

"BATILI ÜLKELERİN DOĞRUDAN İSRAİL'E SINIRSIZ ASKERİ DESTEK VE AÇIK ÇEK VERMELERİ, ÇÖZÜM VE MÜZAKERE İHTİMALİNİ ZORA SOKMAKTADIR"

İsrail ile Hamas arasında başlayan ve Gazze'nin ağır bir insani felaketle karşı karşıya kalmasına yol açan savaş, Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeleri, çatışmaların bölgeye yayılmasını tetikleyebilir. Batılı ülkelerin doğrudan İsrail'e sınırsız askeri destek ve açık çek vermeleri, çözüm ve müzakere ihtimalini zora sokmaktadır! İsrail'in kara harekatıyla Gazze'ye girip Filistinlileri Gazze'den sürerek tahliye etmesi ihtimali güçleniyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkelerin İsrail'e sınırsız askeri-mali-silah desteği vermeleri, Doğu Akdeniz'e uçak ve savaş gemileri yığmaları çatışmaları İran-Lübnan-Suriye'ye yayabilir. Türkiye'nin bu süreçte soğukkanlı, akılcı bir diplomasiyle taraflara eşit mesafede aracılık yürütmesi, insani boyutu, sivil ölümlerinin engellenmesini öncelemesi, Birleşmiş Milletler kararlarının hayata geçirilmesine dönük çözüm süreçlerinde yer alması ülkemiz adına en doğru tavırdır."