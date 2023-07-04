CHP Milletvekili Depremzedelerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda depremzedelerin sorunlarını gündeme getirdi. Tutdere, "Ben buradan kiracı bir annenin mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Eşim vefat etti, 2 çocuğumla birlikte sokakta kaldım, şu anda çadırda kalıyoruz ancak buradan da bizi çıkaracaklar. Ben kadın başıma ne yapacağım? Peki, biz kiracılar ne olacağız ne yapacağız' diyor" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yerinden söz alarak depremzedelerin sorunlarını gündeme getirdi. Tutdere, şunları söyledi:

"İktidarın iş bilmezliği, ilgili bakanlıkların koordinasyon eksiklikleri nedeniyle Adıyaman başta olmak üzere deprem illerinde acı ve gözyaşı dinmiyor, mağduriyet aynen devam ediyor. Ben buradan kiracı bir annenin mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Eşim vefat etti, 2 çocuğumla birlikte sokakta kaldım, şu anda çadırda kalıyoruz ancak buradan da bizi çıkaracaklar. Ben kadın başıma ne yapacağım? Peki, biz kiracılar ne olacağız ne yapacağız' diyor. Ben de buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tüm kiracılar adına hükümete soruyorum: Kiracıların durumu ne olacak, kiracılara konteynerleri ne zaman vereceksiniz, kiracıların artan kira fiyatları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için gerekli yasal çalışmaları ne zaman yapacaksınız diyorum."