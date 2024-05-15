CHP Milletvekili, deprem kayıplarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulundu

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybolan vatandaşlarla ilgili bilgilere ulaşılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulundu.

Kara, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, depremlerde kaybettikleri yakınlarının izini arayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Depremlerin üzerinden 14 ay geçtiğini kayıplarını arayan vatandaşların her kapıyı çaldığını ve her makama başvuru yaptığını söyleyen Kara, somut netice alınamadığını belirtti.

Kendisinin de bir depremzede olarak yakınlarını arayanlarla aynı duyguları yaşadığını bildiren Kara, "Buradaki yasama faaliyetlerimizde birden fazla defa soru önergeleri ile bu işin müsebbibi ve süreci ile ilgili bilgi istedik. Öncelikle bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettik ama reddedildi. Yeniden bunun için bir talep açıyoruz ve istediğimiz şey yeniden bir komisyon kurulsun, kayıplarla ilgili bilgilere biz ulaşalım." ifadelerini kullandı.

Kayıpların bulunmasına yönelik ailelerin talepleri bulunduğunu aktaran Kara şunları kaydetti:

"DNA eşleşmeleri, şehir dışına çıkarılan hastalar, hayatını kaybetmişler veya şehir dışında bir yerlere defnedilmiş olan yurttaşlarımızla ilgili bir envanter talep ediyoruz. Kimi nereye götürdünüz? Nerede baktınız? Hangi hastanede tedavi ettiniz? Rönesans inşaatın bir an evvel taranması için daha önce de önerge verdik. İktidarın bu yurttaşlara bir cevap verme zorunluluğu var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sesleniyorum, neden randevu taleplerine dönmüyorsunuz? Neden bu insanlarla 'derdinize derman olalım' diye konuşmuyorsunuz?"

Yakınlarını arayan vatandaşların kimsesizler mezarlığında yeniden DNA eşleşmesi yapılmasını, sevgi ve bakım evlerinin yeniden taranmasını talep ettiğini dile getiren Kara, vatandaşların sürekli savcılığa giderek "katalog bakar gibi" çocuklarını aradığını ama bulamadıklarını söyledi.