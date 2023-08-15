CHP Milletvekili Deniz Yücel, iş kazalarıyla ilgili sorular sordu

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, AKP iktidarı döneminde küçük bir Avrupa ülkesi kadar insanın iş kazalarına kurban verildiğine dikkat çekerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Bakanlığınızca, 2023'ün ilk 5 ayında hayatını kaybeden 730 işçi ile ilgili olarak idari ya da cezai bir soruşturma başlatılmış mıdır? Ülkemizde son 20 yılda iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 13 kat artmasının sebebi nedir? İş kazalarının önlenememesinin sebebi Bakanlığınızın işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarındaki zafiyetten mi kaynaklanmaktadır" diye sordu.

CHP'li Deniz Yücel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yücel, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE SAN MARİNO ÜLKESİ KADAR İŞÇİMİZİ KAYBETTİK"

"AKP İktidarı döneminde en az 31 bin 276 işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. Neredeyse 33 bin nüfuslu San Marino ülkesi kadar işçimizi kaybettik. Yani demek oluyor ki küçük bir Avrupa ülkesi kadar insanımız, iş kazalarına kurban edildi ve AKP'nin kılı bile kıpırdamadı. Üstelik bilimin ve teknolojinin geliştiği 21'inci yüzyılda, iş kazalarının tamamının öngörülebilir ve önlenebilir olmasına rağmen… İSİG'in verileri, AKP iktidarları döneminde insan hayatına verilen değerin karnesidir aynı zamanda. Türkiye'de, 2002 yılında 146 işçi iş kazalarında hayatını kaybederken bu rakam 20 yılda yaklaşık 13 kat artarak 2022 yılında 1843'e çıktı. İSİG'in 8 Haziran'da açıklanan son verilerine göre; 2023 yılının ilk beş ayında Türkiye'de en az 730 işçimiz hayatını kaybetti. Yine İSİG verilerine göre İzmir'de aynı dönemde en az 16 işçimiz iş kazalarında yaşamını yitirdi.

"SORU ÖNERGEMİZİ GEÇİŞTİREBİLİRSİNİZ AMA 31 BİN 276 İŞÇİMİZİN ÖLÜMÜNÜ GEÇİŞTİREMEZSİNİZ"

AKP İktidarları döneminde 2023 yılının ilk 5 ayı da dahil en az 31 bin 276 işçimiz, iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu verilerin tamamından, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, ciddi eksikliklerin olduğu ortaya çıkmaktadır. AKP iktidarları döneminde çalışma hayatı öyle bir hal aldı ki; emekçilerimiz ya çalışmayıp açlıktan ölüyorlar ya da çalışıp iş kazasından… Mevcut hükümet, emekçiye yaşama şansı neredeyse tanımıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a tabii ki sorular sorduk. Yanıt alabildik mi? Hayır. Cevaplar mevzuat serpiştirilmiş hikayeden ibaret…Soru önergemizi geçiştirebilirsiniz ama 31 bin 276 işçimizin ölümünü geçiştiremezsiniz. Sizin döneminizde iş kazalarından kaynaklı ölümlerin 13 kat artmasını geçiştiremezsiniz. Çöken maden ocaklarını, ocağını söndürdüğünüz evleri, aileleri, anneleri, gözü yaşlı eşleri, çocukları geçiştiremezsiniz. Ödeyeceğiniz vebali geçiştiremezsiniz. Sadece geciktirebilirsiniz. Fakat adalet er ya da geç tecelli edecektir.

"TÜRKİYE UZUN YILLARDIR İŞ KAZALARINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA İSE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALMAKTADIR"

Avrupa Birliği'nde istihdamdaki her 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı Almanya'da yüzde 1, Yunanistan'da yüzde 1,69, Bulgaristan'da yüzde 3,4, Fransa'da yüzde 3,5 iken Türkiye yüzde 5,36'lık oran ile ilk sırada yer almaktadır. İş kazalarındaki bu artış nedeniyle Türkiye uzun yıllardır iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır."

"ÜLKEMİZDE SON 20 YILDA İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ SAYISININ 13 KAT ARTMASININ SEBEBİ NEDİR?"

Yücel, önergesinde Bakan Işıkhan'dan şu sorularına yanıt istedi:

"Bakanlığınızca, 2023'ün ilk 5 ayında hayatını kaybeden 730 işçi ile ilgili olarak idari ya da cezai bir soruşturma başlatılmış mıdır? Ülkemizde son 20 yılda iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 13 kat artmasının sebebi nedir? İş kazalarının önlenememesinin sebebi Bakanlığınızın işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarındaki zafiyetten mi kaynaklanmaktadır? Son 3 yılda, Türkiye genelinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri kapsamında Bakanlığınız müfettişlerince toplam kaç denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucunda kaç işyerine, ne kadar idari para cezası verilmiştir? Son 3 yılda, İzmir'de işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri kapsamından Bakanlığınız müfettişlerince toplam kaç denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucunda kaç işyerine, ne kadar miktarda idari para cezası verilmiştir? Bakanlığınıza bağlı olarak çalışan kaç iş müfettişi bulunmaktadır? Bu müfettişler yılda kaç denetim yapmaktadır? Bu denetimlerin kaçı proaktif (önleyici) denetimdir?"