CHP Milletvekili Deniz Demir, Üniversite Mezunlarının İşsizlik Sorununu Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite mezunu yurttaşların işsizlik sorununun ve nedenlerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Demir, "Mevcut iktidarının, 'Her ile bir üniversite' stratejisi, Türkiye'deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açmıştır. Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite mezunlarının işsizlik sorunu ve nedenlerinin araştırılması için Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

"EĞİTİMİNİ ALDIKLARI ALANLARDAN ÇOK FARKLI ALANLARDA ÇALIŞMA ZORUNDA KALIYORLAR"

Demir, Türkiye'de üniversite mezunlarındaki işsizlik oranının ilköğretim mezunlarından daha yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade ederek, "Mevcut iktidarının, 'Her ile bir üniversite' stratejisi, Türkiye'deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açmıştır. Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kalmaktadır" dedi.

"HAZİRAN AYINDA 15-24 YAŞ GRUBUNU KAPSAYAN İŞSİZLİK ORANI MAYISA GÖRE 1,2 PUAN ARTTI"

Genç işsizlik oranının her geçen gün arttığını belirten Demir, "TÜİK'in verilerine göre; 15 ile 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 18,6 seviyesine ulaşmıştır. TÜİK'in verilerine göre, haziran ayında 15 ile 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayına göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURANLAR İÇİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU YURTTAŞLARIN SAYISI 187 BİN 871"

Demir önergesinde şunları dile getirdi:

"İŞKUR'un verilerine göre, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde toplam 826 bin 588 yurttaş işsizlik ödeneği için başvurmuştur. İşsizlik ödeneğine başvuranların yalnızca 362 bin 100'ü ödenek almaya hak kazanmıştır. Başvuranların öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkat çekmektedir. Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranlar içinde üniversite mezunu yurttaşların sayısı 187 bin 871'dir. Üniversite mezunu gençlerin gerçek işsizlik verilerinin açıklanması, işsiz gençlerimizin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yolları üretilmesi elzemdir. Bu konuda biz de üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getireceğiz."