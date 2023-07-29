CHP Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı'nın atama sözünü hatırlattı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıta tepki gösterdi. Demir, "Bakan Tekin soru önergeme verdiği cevapta, sadece 2023 yılında atanan öğretmen sayısını vermekle yetinmiş, 2022 KPSS puanı ile ek atama yapılıp yapılmayacağı sorumu geçiştirmiştir. Bu geçiştirilecek ve ötelenecek bir husus değildir. Geleceğe yönelik tüm planlarını, önceki Bakan tarafından verilen bir söze göre endekslemiş olan on binlerce öğretmenimiz bunu hak etmiyor" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarını TBMM gündemine taşımıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Demir yaptığı yazılı açıklamayla, Bakan Tekin'den gelen cevabın atama takvimi veya atama sayısı hakkında yeterli bilgi vermemesine tepki gösterdi. Demir'in açıklaması şöyle:

"Bakandan gelen cevap maalesef net değil, bir atama takvimi veya atama sayısı hakkında bilgi verilmiyor. Anlaşılan o ki; 2022 KPSS puanları için ek atama sözü tutulmayacak, öğretmenlerin umutları bir kez daha başka bahara ertelenecek.

"BAKAN ÖZER YENİ KABİNEDE GÖREV ALAMAYINCA SÖZÜ DE ORTADA KALDI"

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 100 bin atama sözü verilmiş olmasına karşın 8 Mayıs'ta 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Özer, katıldığı bir programda atama bekleyen öğretmenler için 'onları memnun edecek atamalar yapacağız' diyerek ek atama sözü vermişti. On binlerce insan bu sözlere güvendi ve büyük umutla bekledi. Ancak, kendisi yeni kabinede görev alamayınca sözü de ortada kaldı. Biz, 'devamlılık ilkesi' gereğince o sözü, yeni Bakan Yusuf Tekin'e hatırlattık ve sorduk: '2022 KPSS puanı ile ek atama yapacak mısınız?'

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ATAMA KONUSUNDA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİDİR"

Ancak Tekin soru önergeme verdiği cevapta, sadece 2023 yılında atanan öğretmen sayısını vermekle yetinmiş, 2022 KPSS puanı ile ek atama yapılıp yapılmayacağı sorumu geçiştirmiştir. Bu geçiştirilecek ve ötelenecek bir husus değildir. Geleceğe yönelik tüm planlarını, önceki Bakan tarafından verilen bir söze göre endekslemiş olan on binlerce öğretmenimiz bunu hak etmiyor. Verilen cevap plansızlığın ve yetersizliğin göstergesidir. Önceki Milli Eğitim Bakanının sözüne itibar eden öğretmenler aylardır umutla bekledi, sonuç bu mu olmalıydı? Bakanlığın şeffaf bir şekilde atama konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi şarttır. İçeriğinden bir şey anlaşılmayan cevaplarla, böylesine hayati bir hususun üstünü bu şekilde örtemezler. Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için türlü zorluklardan geçen, ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve psikolojik yıkıma uğrayan öğretmenlerimize karşı net olsunlar. Biz verilen sözün sonuna kadar takipçisi olacağız ve her platformda hatırlatacağız."