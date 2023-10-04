CHP Milletvekili Deniz Demir, Basın İlan Kurumu'nun harcamalarını sorguladı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Basın İlan Kurumu'nun bütçesinden yapılan saat ve eşarp alımlarının gerekçesini sordu. Demir, konuyu TBMM gündemine taşıdığını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Basın İlan Kurumu bütçesinden 10.04.2022 tarihinde 'Rado Coupole Classic' marka saat alınmasının gerekçesi nedir (Saatin o günkü fiyatı 19.300 TL)? 7 Kasım günü, İpekyol Giyim adlı markadan 479 liraya eşarp alınmasının ve faturanın kuruma kesilmesinin gerekçesi nedir" sorularını sordu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Basın İlan Kurumu bütçesinden eşarp ve saat alınmasını Meclis gündemine taşıyan CHP'li Demir, X (Twitter) hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Basın İlan Kurumu bütçesinden eski genel müdür Rıdvan Duran görevden ayrıldıktan iki gün sonra 10.04.2022 tarihinde 'Rado Coupole Classic' marka saat alınmasının gerekçesi nedir? Saat kim için alınmıştır, kime hediye edilmiştir (Saatin o günkü fiyatı 19.300 TL)? Basın İlan Kurumu'nun Afyonkarahisar'daki Akrones Thermal&Spa Oteli'nde 2022 yılında yapılan Müdürler Değerlendirme Toplantısı sonrası, 7 Kasım günü İpekyol Giyim adlı markadan 479 liraya eşarp alınmasının ve faturanın kuruma kesilmesinin gerekçesi nedir? Konuyu TBMM gündemine de taşıdım bakalım cevap gelecek mi?"