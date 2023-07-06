CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Kötekli Kavşağı ile ilgili çalışma talep etti

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Kavşağı ile ilgili başlatılmış bir çalışma olup olmadığını sordu. Uzun, kavşağın sorunlarının çözülmesi ve güvenli bir projeyle yeniden yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Muğla için kangren haline gelen, can ve mal kayıplarına neden olan Kötekli Kavşağı ile ilgili başlatılmış bir çalışma var mı" diye sordu.

Cumhur Uzun, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Kavşağı'nda yaşanan sorunlara ilişkin, Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Uzun, önergesinde şunları kaydetti:

"Yıllardır bir türlü başlanamayan proje için önceki bakan ve AKP'li vekiller peş peşe müjdeler verdiler. Bakan Karaismailoğlu'nun verdiği müjdenin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen henüz bir çalışma göremedik. Dün AKP Muğla Milletvekilleri, yeni Bakan Uraloğlu ile görüşerek Kötekli Kavşağı'na dair yeni proje hazırlanacağını duyurdu. Umarız bu proje de seçimler öncesi verilen ve seçimlerden sonra unutulan projeler arasındaki yerini almaz. Bir an önce sorunu çözecek, motorlu taşıtların olduğu kadar yaya, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının da dikkate alındığı bir proje ile yeni kavşağımıza kavuşuruz."

Uzun, Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Muğla için kangren haline gelen, can ve mal kayıplarına neden olan Kötekli Kavşağı ile ilgili başlatılmış bir çalışma var mıdır?

Özellikle bayram ve yaz tatillerinde yüzbinlerce araç, milyonlarca yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yapan; yaz aylarında ülkemiz turizmi için kıymetli birçok ilçemize geçiş güzergahı, kış döneminde ise üniversite öğrencilerimizin sık kullandığı Kötekli Kavşağı'nın yapımına dair açılmış bir ihale var mıdır?

Kavşakta yayalarımız, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının da ihtiyacını karşılayacak bir yöntem geliştirmeyi düşündünüz mü, düşünüyor musunuz?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Karayolu Tasarım El Kitabı'nda açıkça 'Trafik hacminin artması, mevcut kapasitenin yetersizliği, güvenliğin artırılması ihtiyacı, yol kullanıcılarına sağlanan ekonomik faydaların artırılması gibi şartlardan bir ya da birkaçının bir arada olması durumunda farklı düzeyli kavşak tasarlanır' denilmesine rağmen Menteşe ilçemizde bulunan ve yılda milyonlarca aracın geçtiği bu kavşağın bu şartlara uymadığı mı düşünülmektedir?

2918 sayılı Trafik Kanunu uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında olan bu bölge, Bakanlığınızca yapılan birçok yatırımın arasında neden yer almamıştır? Bu umursamazlığın nedeni yatırım maliyeti mi, yoksa Muğla halkının siyasi tercihleri midir?"