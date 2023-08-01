CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı için Meclis Araştırması Önerdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen ile ilgili Meclis Araştırma önergesi verdi. Uzun, 'Bu sahada maden çıkarma faaliyeti başladığında geri dönüşü mümkün olmayan yola girilmiş olacaktır. Bu vebal iktidarın boynundadır' değerlendirmesini yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen ile ilgili Meclis Araştırma önergesi verdi. Uzun, "Bu sahada maden çıkarma faaliyeti başladığında geri dönüşü mümkün olmayan yola girilmiş olacaktır. Bu vebal iktidarın boynundadır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Akbelen Ormanı ile ilgili Meclis Araştırması açılması için önerge verdi. Uzun, hazırladığı önerge ile ilgili açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Doğamız, insanlarımız ve tüm canlılar bir avuç kömür uğruna yok edilmek isteniyor. Bu durum başta İkizköylüler olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından ülkemizin her yerinde protesto edildiği gibi ormanları koruması anayasal ödevi olan devletimize ve adalet anlayışına zarar verdi. Doğa için başlatılan bu haklı protestolar ve direniş hala devam ediyor. Akbelen Ormanlarında yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması, insanlarımıza ve doğamıza daha fazla zarar verilmemesi adına yüce meclisimize görev düşmektedir. Bu haksızlığın ve hukuksuzluğun sona ermesi, yaşanan olayların ivedilikle ele alınarak bir sonuç raporu hazırlanması, bu raporun kamuoyu ile paylaşılması ve bu sonuç çıkana kadar alana bir kazma dahi vurulmaması gerekmektedir. Tüm bu hassasiyetleri gözeterek hazırladığımız önerge ile TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif ettik.

Yakın geçmişte yaşadığımız orman yangınlarında askeri, jandarması, polisi ve itfaiyesi ile gece gündüz söndürme çalışmalarına katılan insanlar, bu kez ağaçlar kesilmesin diye direndiklerinde karşılarında kolluk kuvvetlerini buldular. Dün orman yangınına müdahale ederken teşekkür edilen vatandaşlar bugün ormanlar kesilmesin diye mücadele verirken karşılığında biber gazı, kelepçe ve gözaltı buldu. Kolluk kuvvetlerine hukuksuz emir verenler, vatandaşlarımızı ve görevlileri karşı karşıya getirenler hesap vermelidir.

Muğla, 2021 yılında, orman yangınlarından çok büyük yara aldı. Yakın geçmişte yaşadığımız orman yangınları Muğla'da çok büyük doğa tahribatına yol açtı. Tüm bunların üzerine kalan ormanlarımızın kesilerek yok edilmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmeli ve kesilen alanlara bir an önce ağaç dikilmelidir. Bu sahada maden çıkarma faaliyeti başladığında geri dönüşü mümkün olmayan yola girilmiş olacaktır. Bu vebal iktidarın boynundadır."