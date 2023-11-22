CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanı Tunç'a Yargı Krizi Sorusu Sordu

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Siz Anayasamıza sahip çıkmayan bir Adalet Bakanı olarak tarihe geçtiniz. Şimdi size soruyorum. Yaşanan yargı krizine ilişkin, hukukçu kimliğiniz ve yaptığınız anayasaya sadakat yemininiz tahtında 153. madde çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararının sizi bağladığı gibi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ni de bağladığını ve buna aykırı bir davranışın asla kabul edilmeyeceğini beyan ve ifade edecek misiniz" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dün Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın 2022 yılı kesin hesap kanun teklifleri, 2024 yılı bütçe kanun teklifleri ile Sayıştay raporları görüşülerek kabul edildi.

Görüşmelerde söz alan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hitaben şunları söyledi:

"100 yıllık Cumhuriyetimizin yargı tarihinde hiç olmayan oldu ve yüksek yargıda hiç de gereği olmadığı halde bir kriz yaşandı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen kendi varlık sebebi de olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tanımayıp Anayasa'nın 153. maddesinin amir hükmünü yok sayarak Anayasa'ya aykırı davrandı. Adalet Bakanı olarak bu konu size sorulduğunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının kabul edilemezliğini, Anayasa hükmünün açık olduğunu ve bu durumda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yapması gerekeni yapmayarak Anayasa'ya aykırı davrandığını, hukuka uygun şekilde beyan ile Anayasa'ya aykırı davranışı eleştirmeniz olduğu ve beklendiği halde siz; yüksek yargı makamlarının birbirleriyle olan ilişkilerinde astlık üstlük ilişkisi olmadığını belirtmekle yetindiniz.

"SİZ ANAYASAMIZA SAHİP ÇIKMAYAN BİR ADALET BAKANI OLARAK TARİHE GEÇTİNİZ"

Yarım gerçek, yalanın ta kendisidir. Sizin beyanınızda geçen 'yüksek yargı makamları arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur' beyanı, yaşanmakta olan kriz ortamında yarım gerçeği ifade etmekle yalanın tam da kendisini oluşturmaktadır. Kutsal kitabımızda, 'ey iman edenler namazdan uzak durun' der. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar. Siz bu cümleyi yarım söylerseniz, bu tıpkı sizin yaptığınız gibi yarım gerçek olur ve bu yarım gerçek yalanın da tam kendisi olur. Oysa sizin bu krizde Anayasa'nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararının yargı dahil tüm makamları bağladığını belirterek yapılması gerekenin Anayasa Mahkemesi kararına uyarak Anayasamıza sahip çıkmanız şeklinde gerçeğin tamamını ifade etmek olmalıydı. Siz Anayasamıza sahip çıkmayan bir Adalet Bakanı olarak tarihe geçtiniz. Şimdi size soruyorum. Yaşanan yargı krizine ilişkin, hukukçu kimliğiniz ve yaptığınız anayasaya sadakat yemininiz tahtında 153. madde çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararının sizi bağladığı gibi Yargıtay 3 Ceza Dairesi'ni de bağladığını ve buna aykırı bir davranışın asla kabul edilmeyeceğini beyan ve ifade edecek misiniz?"