CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Üniversitesi'ndeki usulsüzlükleri eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Üniversitesi'nin 2022 yılına ait Sayıştay raporuna değinerek, "Bazı ülkelerle ücretsiz öğrenci kabulüyle ilgili anlaşmalar yapıldı. Tunus, Cezayir, Mısır, Kenya, Kazakistan gibi ülkeler. Bu ülkelerle yapılan ücretsiz anlaşmalar olmasına rağmen bu öğrencilerimizden yetkisiz kişiler veya firmalar tarafından tahsilatlar yapıldığı tespit edildi. Bu çok vahim bir durum" dedi. Liyakatsiz atamaların olduğunu belirten Akay, "Önceki rektör sayın Prof. Dr. Refik Polat zamanında tespit edilen hususlardan biri de şu; koruma olarak görev yapan kişilerin fakülte sekreteri olarak atanması gibi" eleştirisini yaptı.

Cevdet Akay, Sayıştay'ın Karabük Üniversitesi'ne ait 2022 yılı denetim raporunu değerlendirdi. Akay, raporda üniversitedeki atamalara dikkat çekti.

Akay, "2022 yılı dönemine ait bazı kamu kurumlarının ve üniversitelerinin denetlendiğini Sayıştay raporları kamuoyuyla paylaşıldı. Konusunda uzman denetçiler tarafından hazırlanan bu raporlarda bazı kamu kurumlarında ve üniversitelerde çok önemli usulsüzlükler tespit edildi" dedi.

Karabük Milletvekili Akay, "Seçim bölgem olan Karabük Üniversitesi ile ilgili bu raporda çok önemli konulara değinildi. Biliyorsunuz Karabük Üniversitesi, yurtdışından öğrenci kabul eden önemli üniversitelerden biri. Öğrenci sayısı da oldukça fazla. Bazı ülkelerle ücretsiz öğrenci kabulüyle ilgili anlaşmalar yapıldı. Tunus, Cezayir, Mısır, Kenya, Kazakistan gibi ülkeler. Bu ülkelerle yapılan ücretsiz anlaşmalar olmasına rağmen bu öğrencilerimizden yetkisiz kişiler veya firmalar tarafından tahsilatlar yapıldığı tespit edildi. Bu çok vahim bir durum. Kabul edilebilir bir durum değil" eleştirisini yaptı.

Liyakat vurgusu yapan Akay, şunları söyledi:

"Bazı nitelik gerektiren daire başkanlıklarına niteliği uygun olmayan kişilerin atandığı tespit edilmiş. Önceki rektör sayın Prof. Dr. Refik Polat zamanında tespit edilen hususlardan biri de şu; koruma olarak görev yapan kişilerin fakülte sekreteri olarak atandığı gibi. Üniversite içerisinde son derece kaliteli personel varken bu niteliklere haiz onlarca kişi buraya atanması mümkünken dışarıdan kalitesi, niteliği uygun olmayan kişilerin buraya atanması kabul edilebilir bir durum değil. Sadece özlük haklardan yararlanılması için bu atamaların yapılması gerçekten vahim bir durum. Bu durumun da müsebbibi mevcut iktidar ve bu iktidar atadığı basiretsiz yöneticiler. Sırf bu yüzden de inanın Avrupa Üniversiteler Birliği'nde 35 ülke arasında ülkemiz maalesef en son sırada. Yine akademik kariyer açısından baktığımızda da burada 29'uncu sıradayız. Bu durumdan bir an önce kurtulmamız için basiretli yöneticilerin rektörlerin üniversitelere atanması ve şeffaf, objektif bir yönetimle kadrolara hak eden kişilerin atanması gerekiyor."