CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki köy yollarının durumuna dikkat çekti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, seçim bölgesi Karabük'teki köy yollarının durumuna dikkat çekerek, "İnanın bu 70 kilometrelik yolun aşağı yukarı yarısı toz duman içerisinde, stabilize. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında AK Parti yollar yapmakla övünüyor, ama burada gördük ki toz duman içerisinde. Bunun karı var, kışı var. Bu köylü bu yolla nasıl evine ulaşacak. Bir an önce bu yolun asfaltlanması ve ulaşımın rahat hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Cevdet Akay, seçim bölgesi Karabük'te stabilize durumda olan köy yolları nedeniyle vatandaşın zor durumda kaldığını belirterek, iktidara yolların bir an önce asfaltlanması çağrısı yaptı. 70 kilometrelik yolun yarısının toprak olduğunu belirten Akay, şunları söyledi:

"Karabük merkezden yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek en uzak köylerinden birine Karaşar'a geldik. Buraya gelirken Mehterler, Ortaca, Tandır köylerimizden geçtik. İnanın bu 70 kilometrelik yolun aşağı yukarı yarısı toz duman içerisinde, stabilize. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında AK Parti yollar yapmakla övünüyor, ama burada gördük ki toz duman içerisinde. Bunun karı var, kışı var. Bu köylü bu yolla nasıl evine ulaşacak. Bir an önce bu yolun süratle asfaltlanması ve ulaşımın rahat hale getirilmesi gerekiyor. Biz de buradan yetkilileri uyarıyoruz, takipçisi olacağız. Lütfen, süratle, önümüz kış, kar yağacak. Yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz."