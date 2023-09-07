CHP Milletvekili Cevdet Akay, Karabük için ilk kanun teklifini verdi

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay ilk kanun teklifini Karabük için verdi.

Milletvekili Akay TBMM Başkanlığı'na verdiği "2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifinde 3 Nisan'ın Sanayi Günü olmasını teklif etti.

Sanayinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Milletvekili Akay, "Bir ülkenin bağımsızlığının temeli, kuşkusuz ekonomik gücüdür. Bu güce sahip olmaksa üretimin ve sanayinin geliştirilmesinden geçmektedir. Bölgeler arası farklılıkların yok edilerek ekonomik açıdan gelişmişliğin ve kalkınmışlığın sağlanabilmesinde sanayi sektörü en etkili unsurlar arasında yerini almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk "Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırmadıkça sonuçsuz kalır." diyerek savaş sonrası durumun önemini ortaya koymuştur" dedi.

Kanun teklifinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Akay, "3 Nisan 1937 tarihinde ülkemizin 'İlk Ağır Sanayi Kuruluşu' olan Karabük Demir Çelik Fabrikası (KARDEMİR) kurulmuştur. 3 Nisan sadece Demir Çelik Fabrikalarının ve Karabük'ün kuruluşunun kutlandığı bir gün değildir, devletin bağımsızlığını sağlayacak ekonomik kalkınmanın temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Bu sebepten dolayı ülke ekonomisini kalkındırma yolunun sanayi işletmelerini artırmaktan geçtiğini, üretmenin değerinin devletin bağımsızlığıyla ilişkili olduğunu bilmesi önem arz etmektedir. 3 Nisan'ı "Sanayi Günü" ilan etmek üretmenin değerinin devletin bağımsızlığıyla ilişkili olduğu bilincini geliştirecek, devletimizin sanayileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve bağımsızlık vizyonuna katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - KARABÜK