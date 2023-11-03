CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt sorunlarını eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde, "Siz kiralama yöntemiyle bu yurt sorunlarını çözmeye çalıştınız ama baktığımız zaman bu kiraladığınız alanlar mesken veya iş yeri olarak kullanılmak üzere yapılmış. Bu binalarda yangına yönelik yağmurlama sistemi yok, otomatik yangın algılama sistemi yok, aydınlatma sisteminde sıkıntılar var, yangına dayanıklı kapılar yok, mutfak davlumbazları söndürme sisteminin bir kısmında sorunlar var" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinde konuştu. Akay şunları söyledi:

"Genel bütçe içerisinde, özel olarak da sizin Bakanlık bütçesi için bu dağılımların düzeltilmesi ve önceliklerin belirlenmesi gerektiği bence bu bütçe içerisindeki en önemli konulardan biri. 31 Aralık 2022 itibarıyla da 876 bin 942 olan devlet yurtlarının yatak kapasitesi, 30 Haziran'da 874 bin 693, bunlar haziran sonu rakamları. Siz de yoğun yurt taleplerinin olduğu dönemde bu kapasiteyi artırmakla ilgili önemli çalışmalar yaptınız fakat odalardan daha ziyade yatak kapasiteleri ranza sistemleri vesaire gibi hususlar da var. Tabii ki burada siz kiralama yöntemiyle bu yurt sorunlarını çözmeye çalıştınız ama baktığımız zaman bu kiraladığınız alanlar mesken veya iş yeri olarak kullanılmak üzere yapılmış.

Sayıştay incelemelerde bulunmuş yani hem fiziki hem fiili incelemelerde bulunmuş, bunların yurt olarak kullanılmasının mümkün olmadığı konusunda incelemelerde tespitler yapmış. Yani ne noksanlıklar tespit etmiş? Kısaca, örnek olsun diye vereyim: Bu binalarda yangına yönelik yağmurlama sistemi yok, otomatik yangın algılama sistemi yok, aydınlatma sisteminde sıkıntılar var, yangına dayanıklı kapılar yok, mutfak davlumbazları söndürme sisteminin bir kısmında sorunlar var. Tabii ki altyapı az sayıda kişinin yaşamasına göre yapıldığı için tesisat sorunları var. Yani burada su deposu, sıhhi tesisat, jeneratör sistemi, ısıtma sistemleri kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Her ne kadar bunların düzeltilmesiyle ilgili denetlemeler olsa da fiziki olarak düzeltilemeyecek konular var. Az önce de bahsettim, vakıflarımızın bu kadar gayrimenkulleri var yani bir kısmı diğer yerlere verilmiş, tahsis edilmiş binaların kaydırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine verilmesi ve düzgün yurtların yapılmasının çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.

Yeni yıl itibarıyla burs miktarları arttı ama biz bir tablo yaptık. Burada yıllar itibarıyla öğrencilerimizin dolar karşılığında aldığı burs tutarı... 2013'te 147 dolar alırken böyle devam ediyor, 2019'da 88, 2021'de 72 dolar, 2023'te 1.250 TL iken 44,76 dolar. 2 bin liraya çıktığı zaman da 70-71 dolar olacak ama yeni yıl itibarıyla ocak ayında kurun da nereye geleceğini bilmiyoruz, muhtemelen bu seviyeleri koruyacak. Biz burada öğrencilerimize destek açısından bu yurt miktarlarının mümkün olduğunca yükseltilmesini talep ediyoruz."