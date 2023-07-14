CHP Milletvekili Cavit Arı: AKP'nin kötü ekonomi politikaları sorumludur

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Vatandaşımızın borcunu ödeyemez, evinin ihtiyacını alamaz, kirasını ödeyemez olduğu, çocuğuna harçlık veremeden okuluna göndermek zorunda olduğu bu günlerin tek sorumlusu AKP'nin kötü ekonomi politikalarıdır." dedi.

Arı, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada ekonominin, üretimin sağlıklı ve desteklenebilir olmasıyla, tarımın desteklenmesiyle, adalete olan güvenle, gençlerin geleceğe umutla bakmasıyla, eğitimin kalitesinin en üst seviyede olmasıyla bir bütünlük arz ettiğini söyledi.

Bütçedeki rakamlar ne kadar yükseltilirse yükseltilsin, iktidar tarafından ne kadar süslü laflar söylenirse söylensin hayatın gerçekleri olduğunu dile getiren Arı, "Vatandaşımız, emeklimiz, çalışanımız, asgari ücretlimiz açısından hayatın gerçeği, cebine girecek olan paranın daha girmeden erimesidir. Vatandaşımız pazara çıktığında o pazar arabasının yarısını doldurmadan, boynu bükük bir şekilde evinin yolunu tutar halde. En kısa zaman dilimi içerisinde en fazla harcama yapılan araç, market arabası haline döndü." diye konuştu.

İktidarın yarattığı imkanlardan yararlanarak gelirini arttıranların bugün araç ve ev kuyruklarında beklediğini ileri süren Arı, vatandaşın ise tuvalet kağıdı kuyruğunda beklediğini iddia etti.

Arı, iktidarın dış güçleri, küresel düzeydeki enflasyonu, tedarik zincirindeki aksaklıkları, emtia fiyatlarındaki dalgalı seyri, Rusya-Ukrayna savaşını, Kovid-19 salgınını tüm ekonomik olumsuzlukların sebebi saydığını, iyi bir şey yapılmışsa da "Biz yaptık." dediğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Bunların hiçbiri ülkedeki kötü gidişatın sebebi olamaz. Bu kötü gidişatın tek sebebi var, AKP iktidarıdır. Vatandaşımızın borcunu ödeyemez, evinin ihtiyacını alamaz, kirasını ödeyemez olduğu, çocuğuna harçlık veremeden okuluna göndermek zorunda olduğu bu günlerin tek sorumlusu AKP'nin kötü ekonomi politikalarıdır. Bunların en başında da israf ekonomisi gelmektedir. Özellikle kamu-özel işbirliği projeleriyle gereksiz olan onlarca yatırımla milyarlarca paramız bugün birilerinin cebine hortumlanmaya devam edilmekte. Geçilmeyen köprüye, yolcu uçmayan havaalanlarına paraların aktarılmasıyla, yandaşların kayrılmasıyla, haksız vergi ve yandaşların borçlarının silinmesiyle, kur korumalı mevduat sistemiyle belli kişilere yüksek faizlerin aktarılmasıyla gerçekten ekonomik anlamda büyük sorunlar yaratmaya devam etmektesiniz."

Cavit Arı, ek bütçeden belediyeler ve il özel idareleri için 110,4 milyar liralık ödenek ayrıldığını dile getirerek, yangın ve depremlerde çalışan, yaraları saran belediyelerle ilgili bu ödeneğin daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf, sanatkarlar ve çiftçilere sağlanan hazine faiz destekli krediler nedeniyle Halk Bank ve Ziraat Bankası için 8 milyar liralık ek bütçe ödeneği bulunduğunu anlatan Arı, bu bankalar üzerinden esnaf, sanatkar ve çitçilere yapılacak desteğin de artırılmasında büyük fayda bulunduğunu belirtti.