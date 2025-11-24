Haberler

CHP Milletvekili Çakır, Halk TV'ye Dava Açıyor

Güncelleme:
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Halk TV'de kendisine yönelik iddiaları asılsız bularak dava açacağını açıkladı. Çakır, iftiralarla karalınmayı kabul etmediğini ve ilgili şahsın yurt dışında olmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Halk TV'de kendisi hakkında sarf edilen iddialara ilişkin "Yarın dava açıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda parti grubuna ve Halk TV'ye tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Halk TV'de yer alan kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Çakır, "Tarafıma bu tarz iftiralara atan Halk TV isimli yalan yuvasının sahibi olduğu iddia edilen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın neden yurt dışında olduğunu merak ediyorum. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlardan aranan bu şahsın tarafıma yönelik yaptığı veya yaptırdığı itibar suikastı, tam anlamıyla kara çalmadır, iftiradır, alçaklıktır. Bana bu iftirayı atan kanalın sahibi, öncelikle Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir. Hakkında onca iddia bulunan bir şahsın kurduğu iftira yuvasının bizleri karalaması oldukça düşündürücüdür. Bakın ben buradayım. Alnım açık, başım dik" ifadelerini kullandı.

Halk TV muhabirinin yayında kendisine "sabıkalı" dediğini ifade eden Çakır, "YSK'dan onay almış, adaylığa hak kazanmış, beşinci sıradan parlamentoya gelmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alamadığı oyları Yörük köylerinde almış bir kardeşiniz olarak ben bu iftirayı hak etmiyorum. Milletin telefonuna çıkan, milletin hastane kapılarında koşan, her yerde koşan, bütün ilçelere giden, 505 köyün tamamını 28 kere gezen, gece demez, gündüz demez, partili partisiz, herkesin emrinde olan Hasan Ufuk Çakır'a bu yapılan alçaklıktır, terbiyesizliktir. Yarın dava açıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
